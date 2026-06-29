Ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, a anunțat luni că misiunea aeronavelor militare americane desfășurate în Bulgaria s-a încheiat oficial, confirmând totodată că Forțele Armate Bulgare intră în sezonul incendiilor de vegetație cu capacități aeriene extinse și echipaje complet pregătite, scrie Novinite.

Vorbind după o inspecție a pregătirii operaționale la Baza Aeriană 24 Krumovo, Stoyanov a declarat că ultima aeronavă americană a plecat din Bulgaria duminică după-amiază, marcând sfârșitul desfășurării. „Ieri a fost ultimul avion care a decolat în jurul orei 14:00, așadar misiunea aeronavei americane în Bulgaria s-a încheiat”, a spus ministrul bulgar al Apărării.

Ministrul a menționat că retragerea a fost efectuată în conformitate cu decizia guvernului bulgar și a mulțumit Statelor Unite pentru respectarea poziției Sofiei.

Premierul Rumen Radev a cerut SUA să-și retragă toate avioanele militare de pe teritoriul său

„Colegii și partenerii noștri strategici au respectat decizia Consiliului de Miniștri și au respectat punctul nostru de vedere în această privință”, a declarat Stoyanov, referindu-se la decizia din 24 iunie anunțată de prim-ministrul Rumen Radev, conform căreia toate aeronavele americane staționate pe Aeroportul Vasil Levski vor părăsi țara până la sfârșitul lunii iunie, menținând în același timp Statele Unite ca partener strategic cheie. Decizia a fost luată după ce Donald Trump a refuzat să ridice vizele de intrare în SUA pentru cetățenii bulgari.

Înainte de plecarea finală, patru dintre aeronave părăsiseră deja aeroportul, restul avioanelor fiind programate să plece în etape.

Stoyanov a prezentat, de asemenea, pregătirile armatei pentru sezonul incendiilor de vegetație care se apropie. Potrivit acestuia, Forțele Aeriene sunt pregătite să desfășoare patru elicoptere Cougar, două elicoptere Mi-17 și un avion de transport Spartan pentru operațiuni de stingere a incendiilor. „Vă pot asigura că baza aeriană și Forțele Aeriene sunt pregătite să participe”, a spus el.