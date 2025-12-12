Bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk a apărut pentru prima dată personal în faţa instanţei

Stiri externe
12-12-2025 | 08:28
Tyler Robinson

Bărbatul acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk a apărut pentru prima dată în faţa instanţei, într-un caz de mare interes public, potrivit BBC.

autor
Ioana Andreescu

Avocaţii lui Tyler Robinson (22 de ani) şi Biroul Şerifului din Utah County au cerut judecătorului să interzică accesul camerelor în instanţă, îngrijoraţi că transmisiunile media ar putea afecta corectitudinea procesului.

Văduva lui Kirk şi o coaliţie a organizaţiilor media naţionale şi locale au cerut transparenţă, iar joi un judecător a fost de acord să permită accesul camerelor în sala de judecată.

Bărbatul este acuzat de mai multe fapte, între care omor în circumstanţe agravante, şi ar putea primi pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat. El nu a precizat deocamdată cum pledează.

El s-a predat autorităţilor după o căutare extinsă, declanşată în urma împuşcării lui Kirk, la un eveniment în aer liber de la Universitatea Utah Valley.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare în urma blocajului bugetar din SUA
The Atlantic: Panica nu a trecut. Înalți oficiali americani s-au mutat în baze militare după asasinarea lui Charlie Kirk

Predarea și prima apariție în fața instanței

Acuzatul a mărturisit crima tatălui său, care l-a recunoscut în imaginile date publicităţii de autorităţi şi care l-a convins, în cele din urmă, să se predea, afirmă oficialii.

Joi, acuzatul a ajuns la instanţă cu cătuşe la mâini şi la picioare.

El purta cămaşă, cravată şi pantaloni şi le-a zâmbit membrilor familiei care erau aşezaţi în primul rând în sala de judecată, potrivit CBS, partenerul BBC în SUA. Mama, tatăl şi fratele său se aflau în sală.

O coaliţie de organizaţii media naţionale şi locale doreşte să păstreze accesul presei la caz, invocând transparenţa şi dreptul publicului la informare.

Acestea solicită publicarea unei înregistrări şi a unei transcrieri de la o audiere din octombrie din acest caz.

Decizia privind accesul presei, amânată

Văduva lui Kirk, Erika Kirk, care a combătut teoriile conspiraţioniste privind moartea soţului său, a cerut, de asemenea, transparenţă în acest caz. Luna trecută, ea a declarat pentru Fox News: „Merităm să avem camere acolo”.

O parte a audierii de joi a fost dedicată revizuirii unei înregistrări audio şi a unei transcrieri de la o audiere din octombrie, care nu a fost publică. Judecătorul deliberează încă.

O altă secţiune a audierii a fost transmisă online pentru public.

„Trebuie să aud ce ar trebui sau nu să fie sigilat şi protejat şi nu ar fi bine ca cineva să asculte ce ar trebui sigilat”, a afirmat judecătorul Tony Graf.

Iniţial, el intenţiona să emită decizii joi, dar a amânat acest lucru pentru 29 decembrie, întrucât ar prefera „să o facă aşa cum trebuie şi să îşi ia mai mult timp, decât să se grăbească şi să rateze”.

„Trebuie să fiu exact în abordarea mea, este o problemă importantă. Plănuiesc să fac asta”, a spus judecătorul Graf.

Cu toate acestea, el a decis asupra unui ordin de publicitate în dosar, interzicându-le avocaţilor de ambele părţi să facă declaraţii extrajudiciare.

În octombrie, judecătorul i-a permis acuzatului să poarte haine civile în timpul audierilor premergătoare procesului, pentru a nu crea idei preconcepute în rândul potenţialilor juraţi, dar a cerut ca acesta să fie încătuşat.

Nu este permisă realizarea de fotografii sau filmări cu el încătuşat.

Acuzatul ar urma să apară din nou personal în faţa instanţei la o audiere programată pentru 16 ianuarie.

Sursa: News.ro

charlie kirk

Dată publicare: 12-12-2025 08:28

