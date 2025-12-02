Cele mai citite articole de pe Wikipedia, în 2025. Politica din SUA ocupă un sfert din topul căutărilor

Articolul Wikipedia despre Charlie Kirk a fost cel mai citit pe enciclopedia online în acest an, pe măsură ce utilizatorii căutau informații despre moartea activistul conservator.

Pagina despre Kirk a fost vizualizată de aproape 45 de milioane de ori, multe dintre acestea după ce a fost împușcat în timpul unei dezbateri universitare pe 10 septembrie. Deși Kirk era deja o figură cunoscută în SUA, moartea sa a atras atenția presei la nivel mondial. Peste 40% din vizualizările articolului cel mai citit pe Wikipedia în limba engleză în 2025 au venit din afara SUA, potrivit datelor oferite de Wikimedia Foundation, organizația non-profit care administrează site-ul, scrie The Guardian.

Interes crescut pentru filme și seriale

Al doilea cel mai citit articol este o constantă în lista anuală a Wikipedia: decese notabile ale anului. Lista pierderilor importante din 2024 a fost cea mai citită anul trecut. Al treilea articol a fost despre Ed Gein, criminalul în serie din SUA, profilat în al treilea sezon al serialului de true crime de pe Netflix, Monster.

Top cinci a fost completat de încă două figuri publice din SUA: Donald Trump, la a opta apariție în lista anuală, și Papa Leo XIV, născut la Chicago.

Articolele legate de filme și televiziune rămân o constantă în top 20, parțial datorită efectului „second screen” – oamenii caută informații pe telefon în timp ce vizionează un film sau un program TV.

Filmele The Sinners și Superman au fost ambele în top 10 general, în timp ce serialul Netflix Adolescence a ocupat locul 17 pe parcursul anului, cu vârful de vizualizări la 10 zile după lansarea sa, pe măsură ce mini-seria a devenit virală.

Vizualizările paginii pentru Severance, serialul apreciat de critici de pe Apple TV, s-au triplat aproape între primul sezon din 2022 și al doilea sezon din acest an. Wikimedia a subliniat și popularitatea rezumatelor de acțiune pentru filme și seriale.

Politica SUA a reprezentat un sfert din top 20, cu parcursul extraordinar al lui Zohran Mamdani către primăria New York-ului, plasându-l în top 10, imediat sub Elon Musk. YouTuber-ul MrBeast a intrat și el pentru prima dată în top 20.

Cele mai citite articole Wikipedia în 2025

Charlie Kirk – 44,9 milioane vizualizări Decese în 2025 – 42,5 milioane Ed Gein – 31,2 milioane Donald Trump – 25,1 milioane Papa Leo XIV – 22,1 milioane Elon Musk – 20,2 milioane Zohran Mamdani – 20,1 milioane The Sinners (film 2025) – 18,2 milioane Ozzy Osbourne – 17,8 milioane Superman (film 2025) – 17 milioane Papa Francisc – 15,3 milioane Severance (serial TV) – 13,9 milioane Statele Unite – 13 milioane Thunderbolts – 12,9 milioane Weapons (film 2025) – 11,8 milioane JD Vance – 11,6 milioane Adolescence (serial TV) – 11,6 milioane MrBeast – 11,5 milioane Cristiano Ronaldo – 10,8 milioane The Fantastic Four: First Steps – 10,8 milioane

