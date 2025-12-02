Cele mai citite articole de pe Wikipedia, în 2025. Politica din SUA ocupă un sfert din topul căutărilor

Stiri Diverse
02-12-2025 | 17:10
wikipedia
imago-images.com

Articolul Wikipedia despre Charlie Kirk a fost cel mai citit pe enciclopedia online în acest an, pe măsură ce utilizatorii căutau informații despre moartea activistul conservator.

autor
Aura Trif

Pagina despre Kirk a fost vizualizată de aproape 45 de milioane de ori, multe dintre acestea după ce a fost împușcat în timpul unei dezbateri universitare pe 10 septembrie. Deși Kirk era deja o figură cunoscută în SUA, moartea sa a atras atenția presei la nivel mondial. Peste 40% din vizualizările articolului cel mai citit pe Wikipedia în limba engleză în 2025 au venit din afara SUA, potrivit datelor oferite de Wikimedia Foundation, organizația non-profit care administrează site-ul, scrie The Guardian.

Interes crescut pentru filme și seriale

Al doilea cel mai citit articol este o constantă în lista anuală a Wikipedia: decese notabile ale anului. Lista pierderilor importante din 2024 a fost cea mai citită anul trecut. Al treilea articol a fost despre Ed Gein, criminalul în serie din SUA, profilat în al treilea sezon al serialului de true crime de pe Netflix, Monster.

Top cinci a fost completat de încă două figuri publice din SUA: Donald Trump, la a opta apariție în lista anuală, și Papa Leo XIV, născut la Chicago.

Articolele legate de filme și televiziune rămân o constantă în top 20, parțial datorită efectului „second screen” – oamenii caută informații pe telefon în timp ce vizionează un film sau un program TV.

Citește și
BCE
Blocaj financiar: BCE a refuzat să sprijine un „împrumut pentru reparații” acordat Ucrainei folosind active rusești înghețate

Filmele The Sinners și Superman au fost ambele în top 10 general, în timp ce serialul Netflix Adolescence a ocupat locul 17 pe parcursul anului, cu vârful de vizualizări la 10 zile după lansarea sa, pe măsură ce mini-seria a devenit virală.

Vizualizările paginii pentru Severance, serialul apreciat de critici de pe Apple TV, s-au triplat aproape între primul sezon din 2022 și al doilea sezon din acest an. Wikimedia a subliniat și popularitatea rezumatelor de acțiune pentru filme și seriale.

Politica SUA a reprezentat un sfert din top 20, cu parcursul extraordinar al lui Zohran Mamdani către primăria New York-ului, plasându-l în top 10, imediat sub Elon Musk. YouTuber-ul MrBeast a intrat și el pentru prima dată în top 20.

Cele mai citite articole Wikipedia în 2025

  1. Charlie Kirk – 44,9 milioane vizualizări
  2. Decese în 2025 – 42,5 milioane
  3. Ed Gein – 31,2 milioane
  4. Donald Trump – 25,1 milioane
  5. Papa Leo XIV – 22,1 milioane
  6. Elon Musk – 20,2 milioane
  7. Zohran Mamdani – 20,1 milioane
  8. The Sinners (film 2025) – 18,2 milioane
  9. Ozzy Osbourne – 17,8 milioane
  10. Superman (film 2025) – 17 milioane
  11. Papa Francisc – 15,3 milioane
  12. Severance (serial TV) – 13,9 milioane
  13. Statele Unite – 13 milioane
  14. Thunderbolts – 12,9 milioane
  15. Weapons (film 2025) – 11,8 milioane
  16. JD Vance – 11,6 milioane
  17. Adolescence (serial TV) – 11,6 milioane
  18. MrBeast – 11,5 milioane
  19. Cristiano Ronaldo – 10,8 milioane
  20. The Fantastic Four: First Steps – 10,8 milioane
Cum a evoluat piața de e-commerce din România în ultimul an. Categoria de produse care a înregistrat cea mai mare creștere

Sursa: The Guardian

Etichete: cautari, wikipedia, articol,

Dată publicare: 02-12-2025 17:10

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Proiect în Parlament: Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament „agresiv și recalcitrant” în instituțiile publice
Stiri actuale
Proiect în Parlament: Amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament „agresiv și recalcitrant” în instituțiile publice

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege care introduce amenzi între 5.000 şi 20.000 lei pentru comportament agresiv sau lipsit de respect faţă de instituţiile publice şi angajaţii acestora.

Blocaj financiar: BCE a refuzat să sprijine un „împrumut pentru reparații” acordat Ucrainei folosind active rusești înghețate
Stiri Economice
Blocaj financiar: BCE a refuzat să sprijine un „împrumut pentru reparații” acordat Ucrainei folosind active rusești înghețate

Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să ofere garanții pentru un „împrumut reparatoriu” de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, care ar trebui să fie garantat prin active blocate ale Băncii Centrale a Rusiei în țările occidentale.

Cum a evoluat piața de e-commerce din România în ultimul an. Categoria de produse care a înregistrat cea mai mare creștere
ePlan
Cum a evoluat piața de e-commerce din România în ultimul an. Categoria de produse care a înregistrat cea mai mare creștere

Astăzi vorbim despre cel mai recent studiu privind evoluția pieței de E-commerce din România din perspectiva cumpărătorilor online, cercetare realizată de IC Solutions pentru GPEC în luna octombrie a acestui an.

Recomandări
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională
Stiri actuale
Criza de la Paltinu a închis centrala electrică de la Brazi. Asigură 10% din energia națională

Centrala electrică de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în ţară, a fost oprită, marţi.

Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”
Protv 30 de ani
Cătălin R. Tănase: „În 1999, la Mineriadă, am trăit un fel de război româno-român. Cineva, undeva, știa tot ce se întâmplă”

„Nu simți frica atunci, o simți mai târziu, când lucrurile se liniștesc și apar flash-uri”, spune Cătălin Radu Tănase, privind în urmă la mineriada din 1999 – un moment de cumpănă pentru România, dar și pentru el personal.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 02 Decembrie 2025

49:13

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28