The Atlantic: Panica nu a trecut. Înalți oficiali americani s-au mutat în baze militare după asasinarea lui Charlie Kirk

Șase înalți oficiali din administrația președintelui american Donald Trump s-au mutat din locuințele lor în baze militare din apropierea Washingtonului din motive de securitate, relatează The Atlantic , citând surse.

Motivele acestei acțiuni au fost protestele împotriva politicilor lui Trump, amenințările la adresa oficialilor și a familiilor acestora și violența politică - inclusiv uciderea activistului Charlie Kirk.

În bazele militare, oficialii civili se pot baza pe protecția Forțelor Armate ale SUA, notează publicația.

Potrivit publicației The Atlantic, secretarul de stat Marco Rubio, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, secretarul armatei, Daniel Driscoll, precum și consilierul lui Trump pentru Securitate Internă, Stephen Miller, și soția sa, Katie, reprezentantă a Departamentului pentru Eficacitatea Guvernului (DOGE), s-au mutat în bazele militare.

Publicația mai menționează un alt oficial, dar nu îl numește „din motive de securitate legate de o amenințare externă specifică”.

Acesta s-a mutat la baza militară după asasinarea lui Kirk. Oficialii din domeniul securității i-au recomandat insistent să facă acest lucru.

În același timp, relocarea oficialilor administrației prezidențiale a creat o problemă serioasă în ceea ce privește disponibilitatea locuințelor în baze, atât pentru ofițerii superiori, cât și pentru alți oficiali.

De exemplu, potrivit unei surse de la The Atlantic, nu exista suficient spațiu pentru directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, la Fort McNair .

Jurnaliștii notează că în administrațiile prezidențiale anterioare, doar câțiva oficiali locuiau în baze militare.

