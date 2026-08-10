Potrivit acuzării, bărbatul condamnat, în vârstă de 34 de ani, a efectuat 11 transferuri de bani a câte aproximativ 100 de grivne fiecare (2,2 dolari), informează portalul independent rusesc Mediazona, potrivit Agerpres.

Bărbatul, care a fost reţinut pe aeroport când a mers să-şi viziteze mama acum un an în Ekaterinburg, capitala Uralilor, a trăit mult timp în Ucraina.

Înainte de a fi condamnat, acesta fusese plasat de mai multe ori în arest preventiv, iar de fiecare dată când trebuia să fie eliberat era reţinut din nou.

Pedepse grele cu închisoare pentru rușii care donează sume simbolice Ucrainei

La un moment dat, mama şi sora sa au venit chiar să-l întâmpine, dar el nu a ajuns niciodată să fie eliberat.

Tribunalul nu a luat în considerare ca factor atenuant nici faptul că bărbatul suferă de epilepsie şi se află sub tratament medical de la vârsta de 17 ani.

Un număr mare de cetăţeni ruşi au fost condamnaţi la pedepse severe cu închisoarea de la începutul războiului în 2022 doar pentru faptul că au donat bani Ucrainei, chiar dacă erau sume simbolice.