Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a avertizat vineri, cu opt luni înainte de alegerile prezidenţiale, că Parisul "nu va tolera nicio tentativă de ingerinţă străină", în contextul unei noi campanii ruseşti care vizează mai mulţi potenţiali candidaţi, relatează AFP.

"Franţa nu va tolera nicio tentativă de ingerinţă străină în dezbaterea sa democratică, cu atât mai puţin în procesele sale electorale", a declarat ministrul de externe francez pe X.

Declaraţiile şefului diplomaţiei franceze au loc ca răspuns la criticile formulate joi seara de Jean-Luc Melenchon, liderul La France Insoumise (stânga radicală), în legătură cu lipsa de fermitate a guvernului, acesta deplângând faptul că alegerile prezidenţiale franceze sunt "un bar deschis pentru toţi manipulatorii lumii".

O serie de încercări de destabilizare, atribuite reţelelor proruse, au vizat trei potenţiali candidaţi la alegerile prezidenţiale în doar câteva zile.

Edouard Philippe (Horizons, centru-dreapta) a fost calomniat în legătură cu starea sa de sănătate, Raphaël Glucksmann (Place Publique, stânga) a fost atacat prin intermediul partenerei sale, jurnalista Lea Salame, acuzată că a mituit unele mass-media pentru a-i susţine candidatura soţului ei, iar Gabriel Attal (Renaissance, centru-dreapta) a fost prezentat ca posibil suferind de boala Parkinson.

Elon Musk a acuzat o candidată de trădare pentru că susține interzicerea X în timpul campaniei din Franța

Ca răspuns la declaraţiile lui Jean-Luc Melenchon, care a citat un schimb de replici tensionat între liderul Verzilor şi Elon Musk, Barrot a cerut să se facă totuşi o distincţie între ingerinţă şi faptul că "un oficial străin îşi exprimă o preferinţă sau o respingere pentru o linie politică dintr-o altă ţară", ceea ce "nu constituie un act de manipulare a dezbaterii publice".

Miliardarul american a acuzat-o joi pe candidata prezidenţială Marine Tondelier de "trădare împotriva Franţei" pentru că aceasta a susţinut interzicerea reţelei de socializare X în timpul campaniei.

"Ceea ce trebuie să facem este să fim intransigenţi împotriva încercărilor de a falsifica dezbaterea noastră democratică prin promovare online neautentică, coordonată şi organizată a unor mesaje concepute şi construite în străinătate" menite să influenţeze alegerile, a adăugat ministrul, considerând că "o parte a soluţiei constă în reglementarea principalelor platforme".