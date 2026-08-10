Evaluarea a fost făcută de Iuri Pilipson, director în Ministerul rus de Externe, într-un interviu pentru agenția TASS, în care a legat această poziție de decizia Sofiei de a nu se alătura „Coaliției de Voință” și de apelurile la soluții diplomatice, transmite news.ro.
„După venirea la putere în Bulgaria a noului guvern condus de fostul președinte al țării, Radev, retorica oficială a Sofiei cu privire la Rusia și la criza din jurul Ucrainei a devenit mai reținută și a căpătat elemente raționale”, a declarat Pilipson.
Potrivit acestuia, la Sofia se aud acum apeluri, bazate pe „principiul intereselor naționale bulgare”, ca Uniunea Europeană să își reconsidere cursul actual, alături de avertismente privind riscurile încercării de a obține o victorie militară asupra Rusiei și apeluri la soluții diplomatice.
Refuzul Bulgariei de a se alătura „Coaliției de Voință”
Pe 14 iulie, premierul Rumen Radev a anunțat la Paris că Bulgaria nu se va alătura „Coaliției de Voință”, refuzând invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Radev și-a justificat poziția subliniind necesitatea unei soluții diplomatice la conflict și afirmând că problemele privind securitatea colectivă a Bulgariei sunt abordate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.
Moscova: cooperarea ruso-bulgară, împiedicată de dependența de Bruxelles
În ciuda aprecierii retoricii mai moderate, diplomatul rus a subliniat că Moscova consideră prematur să se vorbească despre crearea condițiilor necesare pentru restabilirea „cooperării ruso-bulgare reciproc avantajoase”. „În viitorul previzibil, acest lucru va fi împiedicat de gradul ridicat de dependență politică a Sofiei față de Bruxelles”, a explicat Pilipson.