Evaluarea a fost făcută de Iuri Pilipson, director în Ministerul rus de Externe, într-un interviu pentru agenția TASS, în care a legat această poziție de decizia Sofiei de a nu se alătura „Coaliției de Voință” și de apelurile la soluții diplomatice, transmite news.ro.

„După venirea la putere în Bulgaria a noului guvern condus de fostul președinte al țării, Radev, retorica oficială a Sofiei cu privire la Rusia și la criza din jurul Ucrainei a devenit mai reținută și a căpătat elemente raționale”, a declarat Pilipson.

﻿Potrivit acestuia, la Sofia se aud acum apeluri, bazate pe „principiul intereselor naționale bulgare”, ca Uniunea Europeană să își reconsidere cursul actual, alături de avertismente privind riscurile încercării de a obține o victorie militară asupra Rusiei și apeluri la soluții diplomatice.

Refuzul Bulgariei de a se alătura „Coaliției de Voință”

Pe 14 iulie, premierul Rumen Radev a anunțat la Paris că Bulgaria nu se va alătura „Coaliției de Voință”, refuzând invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Radev și-a justificat poziția subliniind necesitatea unei soluții diplomatice la conflict și afirmând că problemele privind securitatea colectivă a Bulgariei sunt abordate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Moscova: cooperarea ruso-bulgară, împiedicată de dependența de Bruxelles

În ciuda aprecierii retoricii mai moderate, diplomatul rus a subliniat că Moscova consideră prematur să se vorbească despre crearea condițiilor necesare pentru restabilirea „cooperării ruso-bulgare reciproc avantajoase”. „În viitorul previzibil, acest lucru va fi împiedicat de gradul ridicat de dependență politică a Sofiei față de Bruxelles”, a explicat Pilipson.