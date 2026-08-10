Lituania a declarat săptămâna trecută că Moscova ia în considerare un astfel de atac înscenat, iar Polonia, Letonia și Estonia au avertizat, de asemenea, cu privire la acte de sabotaj menite să testeze reacția NATO, într-un moment în care angajamentul SUA față de alianța militară occidentală este pus sub semnul întrebării, relatează News.ro, care citează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luna trecută că avertismentele privind atacurile clandestine rusești sunt „povești de speriat” folosite pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei.

Polonia și cele trei state baltice, care se învecinează cu Rusia și au găsit deja drone ucrainene pe teritoriul lor, nu își asumă niciun risc. „Nu suntem naivi, vedem informațiile, citim printre rânduri și ne facem temele”, a declarat pentru Reuters ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas.

El, împreună cu prim-ministrul Letoniei și patru oficiali din serviciile de informații și din companii din întreaga regiune, au împărtășit agenției Reuters noi detalii privind evaluările serviciilor de informații și au descris măsurile care sunt luate pentru a proteja infrastructura ca răspuns la această situație.

„Sporim securitatea infrastructurii noastre critice, schimbăm constant informații cu serviciile noastre de informații cu privire la pașii următori”, a spus Kaunas.

NATO își întărește apărarea în fața unui posibil scenariu „sub steag fals”

Luna trecută, Lituania a trimis armata pentru a sprijini poliția antirevoltă în securizarea terminalului de import de gaz natural lichefiat, a terminalului de produse petroliere, a unei legături energetice-cheie cu Polonia și a centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompare de la Kruonis.

„Semnalăm clar că, dacă va fi necesar, ne vom apăra”, a spus Kaunas.

La rândul său, Letonia a întărit măsurile de securitate în jurul tuturor infrastructurilor critice, inclusiv al barajului de pe râul Daugava, lângă Riga, și al depozitului subteran de gaze de la Incukalns, a declarat prim-ministrul Andris Kulbergs într-un interviu acordat agenției Reuters. „O potențială amenințare hibridă este mai probabilă decât era înainte”, a spus el.

În luna mai, Rusia a acuzat statele baltice că ar intenționa să permită dronelor ucrainene să atace Rusia de pe teritoriul lor și s-a angajat să riposteze, ceea ce a stârnit negări și proteste, precum și îngrijorarea că Moscova ar putea înscena un astfel de atac pentru a justifica o reacție.

Un oficial al serviciilor de informații din țările baltice a declarat că evaluările indică faptul că agențiile militare și de informații interne rusești planifică un posibil atac sub steag fals asupra infrastructurii din Rusia, țările baltice și Polonia, folosind drone de fabricație ucraineană, iar planul urmează să fie pus în aplicare în câteva zile după aprobarea liderilor, inclusiv a președintelui Vladimir Putin.

Obiectivul lui Putin: haos politic în interiorul NATO

Principala îngrijorare menționată în evaluări nu este atât impactul imediat al unui astfel de atac, cât „haosul politic” pe care l-ar putea declanșa la sediul NATO din Bruxelles, în timp ce membrii europeni ai alianței și Statele Unite dezbat modul în care să răspundă și dacă să o facă, a spus oficialul.

O altă sursă, un oficial din regiune, a fost mai puțin categorică, afirmând că o serie de avertismente din partea „serviciilor de informații aliate” cu privire la activitatea rusă a produs o „impresie copleșitoare” asupra statelor baltice, dar că atacurile ar putea avea loc „între astăzi și niciodată”.

Moscova susține că Occidentul, din „rusofobie”, o acuză în mod sistematic de acte răuvoitoare fără a furniza dovezi. NATO și ambasada Rusiei la Vilnius nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii adresate de Reuters.

În Polonia, Orlen, cea mai importantă companie din sectorul petrolier și al gazelor naturale, analizează rute alternative de import de gaze naturale în cazul în care cele obișnuite ar fi compromise, a declarat o persoană familiarizată cu operațiunile sale.

Orlen importă 80% din gazul țării prin terminalul de gaz natural lichefiat din Swinoujscie, situat la Marea Baltică, și printr-o conductă submarină din Norvegia care ajunge în apropiere. Gaz-System, care deține infrastructura, își desfășoară activitatea acolo cu „vigilență sporită”, a declarat o altă persoană cu cunoștințe directe.

Orlen a refuzat să comenteze detaliile oricăror măsuri preventive. Un purtător de cuvânt al Gaz-System a declarat că firma monitorizează situația geopolitică și reacționează în mod corespunzător.

Documente falsificate și măsuri sporite de securitate în Polonia

Dezvoltatorul de stat al primei centrale nucleare din Polonia, Polskie Elektrownie Jadrowe, a declarat că au apărut documente falsificate ale companiei, menite să inducă în eroare părțile interesate, și că acestea pot fi urmărite până undeva „la est de Polonia”.

Compania desfășoară o anchetă împreună cu serviciile speciale și forțele de ordine și monitorizează eventualele acte de sabotaj sau alte amenințări la șantierul de construcție planificat, a declarat purtătorul de cuvânt Marcin Skolimowski.

Operatorul rețelei electrice din Polonia și o unitate a armatei au început să întărească măsurile de securitate încă din iulie în jurul unei legături electrice cu Ucraina, care contribuie la stabilizarea rețelei țării afectate de război și care a fost atacată de mult timp de Rusia.

„Este o zonă în care este necesară o vigilență sporită, așa că folosim toate resursele disponibile”, a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al operatorului rețelei, Maciej Wapinski.

Este de așteptat ca armata să contribuie în cele din urmă la securizarea infrastructurii sale critice și în alte părți din estul țării.

Drone misterioase și în alte țări europene

Drone misterioase au apărut și în alte părți ale Europei. Săptămâna trecută, în Germania, autoritățile au descoperit o dronă care transporta explozibili pe Aeroportul Leipzig/Halle. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a calificat incidentul drept un atac hibrid, dar nu a atribuit vina nimănui. Rusia a respins sugestiile politicienilor și ale mass-media germane potrivit cărora ar fi responsabilă.

Wojciech Kononczuk, directorul Centrului OSW pentru Studii Estice, finanțat de statul polonez, a declarat pentru Reuters că valul de acuzații din partea Rusiei, potrivit cărora țările baltice lucrează pentru Ucraina, ar putea pregăti terenul pentru atacuri rusești în această regiune.

El a afirmat că, în contextul în care forțele ruse sunt blocate în Ucraina, iar atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice și a altor instalații ruse afectează economia Rusiei, scopul ar fi acela de a recâștiga avantajul.

Mesajul adresat Europei, a spus Kononczuk, ar fi că, dacă nu acceptă cererile Moscovei, aceasta va răspândi destabilizarea – o mișcare riscantă, bazată pe calculul că nu va exista voința de a riposta.