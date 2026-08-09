Studiul IISS, la care a participat Fundaţia Hanns Seidel din Germania, a constatat că statele europene nu au putut atribui în mod clar Rusiei atacurile cu drone, de exemplu cele asupra aeroporturilor sau a instalaţiilor militare sensibile.

Studiul a analizat 144 de incidente survenite între august 2024 şi februarie 2026 în 12 state membre NATO şi Irlanda.

„Acest raport estimează că este foarte probabil ca Kremlinul să fi desfăşurat o campanie care a vizat Europa folosind vehicule aeriene fără pilot (UAV)", arată studiul.

„Principala noastră concluzie este că arhitectura actuală a Europei de contracarare a atacurilor cu drone nu corespunde încă ameninţării, în pofida faptului că NATO, Uniunea Europeană şi guvernele naţionale acordă mai multă atenţie acestei probleme: detectarea este neuniformă, autorităţile legale sunt divizate, opţiunile de răspuns sunt adesea disproporţionate, iar atribuirea rămâne prea lentă pentru a susţine descurajarea la timp", se arată în studiu.

Studiul afirmă că atribuirea atacurilor rămâne o provocare cheie pentru guvernele europene.

„Un motiv pe care ni l-au sugerat oficialii europeni ca parte a cercetării noastre este că guvernele relevante s-au concentrat pe răspunsul naţional mai degrabă decât să facă o legătură între incidentele din întreaga Europă", se arată în studiu.

„Este alarmant. Europa nu este până acum suficient pregătită pentru această formă de ameninţare hibridă", a declarat Klaus Holetschek, preşedintele Fundaţiei Hanns Seidel.

NATO întărește flancul estic

NATO întărește flancul estic și trimite în țara noastră mai multe aeronave capabile să distrugă aceste amenințări aeriene.

Dronele care intră pe teritoriul nostru vor putea fi distruse cu mitralierele atașate celui mai modern elicopter din dotarea Armatei Spaniei.

De altfel, Alianța Nord-Atlantică lansează un nou concept de apărare aeriană, care se va axa pe eliminarea amenințărilor, de la drone la rachete.

Spania își mută forțele militare dislocate în baza din Lituania în România, la Mihail Kogălniceanu. Ibericii înlocuiesc Forțele Aeriene ale Italiei și ale Marii Britanii.

Cei aproximativ 180 de militari spanioli aduc cu ei șapte avioane F-18M Hornet, trei elicoptere NH-90 și o aeronavă de realimentare în aer A400M.

Sisteme Triton pentru monitorizarea dronelor maritime

Totodată, două sisteme Triton, specializate în detecția și monitorizarea dronelor maritime, sunt folosite în Portul Constanța. Sunt poziționate în zona digurilor de nord și sud și nu afectează siguranța navigației.

Potrivit autorităților, sistemele pot naviga autonom mai bine de 30 de zile, folosindu-se de energia solară și eoliană.