Bărbatul acuzat de incendiile devastatoare din Los Angeles, în fața magistraților. Riscă până la 45 de ani de închisoare

24-10-2025 | 07:31
incendiu los angeles
Bărbatul acuzat că a provocat intenţionat unul dintre cele mai devastatoare incendii de vegetaţie din Los Angeles, soldat cu 12 morţi şi mii de locuinţe arse, a pledat nevinovat joi, fiind vizat de trei acuzaţii federale de incendiere.

Jonathan Rinderknecht, în vârstă de 29 de ani, este acuzat că a provocat „cu rea intenţie” un incendiu, în 1 ianuarie, care a fost înăbuşit repede, dar a continuat să mocnească sub vegetaţia densă, în apropiere de Pacific Palisades, înainte de a se reaprinde, o săptămână mai târziu, în condiţiile unui vânt puternic.

Rinderknecht neagă acuzațiile și cere eliberarea pe cauțiune

Joi, la o sedinţă de judecată în faţa magistratului Rozella Oliver, într-o instanţă federală din Los Angeles, el a pledat nevinovat pentru trei infracţiuni – incendiere, distrugere a unei proprietăţi prin foc şi aprindere ilegală a copacilor.

Dacă va fi condamnat pentru aceste capete de acuzare, el va avea de ispăşit o pedeapsă obligatorie de cel puţin cinci ani de închisoare, cu o sentinţă maximă de 45 de ani.

Rinderknecht, care a fost arestat în cursul acestei luni în Florida, a apărut în faţa instanţei în cătuşe, el urmând să rămână închis fără posibilitatea de cauţiune, în aşteptarea procesului.

Avocatul apărării contestă teoria procurorilor

Acuzatul a încercat să insiste în faţa judecătorului că vrea „să discute” despre detenţia sa, dar avocatul său, Steve Haney, l-a întrerupt. Un termen în proces a fost stabilit pentru 16 decembrie.

Încercând să obţină cauţiune pentru clientul său, Haney a argumentat că acesta este acuzat de incendiere care ar fi fost comisă cu şapte zile înainte de un incendiu mult mai mare, pentru care el este învinuit.

Haney a pus la îndoială în faţa jurnaliştilor, după audiere, corectitudinea unei teorii legale care dă vina pe Rinderknecht pentur presupusa reaprindere a unui foc care nu a fost stins adecvat.

„De ce îl învinuim pe el pentru ceea ce nu a făcut Departamentul de pompieri?”, a întrebat retoric Haney, adăugând că apărarea nu recunoaşte afirmaţia procurorilor că un incendiu a fost o continuare a celuilalt.

Haney a afirmat că clientul său nu are cazier şi nu are un istoric dovedit privind boli mintale.

Procurorii îl acuză de cel mai distructiv incendiu din Los Angeles

Punerea sub acuzare îl consideră pe Rinderknecht responsabil pentru unul dintre cele mai distructive incendii înregistrate în Los Angeles, un foc care a distrus influenta comunitate de la poalele Pacific Palisades. Focul a pus la pământ circa 6.000 de structuri, cu pagube aduse proprietăţilor estimate la 150 de miliarde de dolari.

Potrivit procurorilor, Rinderknecht a lucrat ca şofer de Uber în Ajunul Anului Nou înainte de a lăsa un pasager şi a se îndrepta spre o cărare de pe vârful unui deal din apropiere de Pacific Palisades, unde a locuit odinioară.

Ajuns acolo, potrivit documentelor din instanţă, a ascultat o piesă rap al cărei videoclip arăta obiecte cărora li se dă foc, aşa că ulterior a provocat el un incendiu adevărat, după miezul nopţii, şi a plecat, pentru a reveni după scurt timp pentru a privi flăcările şi pe pompieri.

Incendiul de la Palisades a coincis cu un alt foc important, alimentat de vânt, la circa 56 de kilometri est, cunoscut ca incendiul Eaton, care a distrus comunitatea Altadena.

