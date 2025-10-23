Mai mulți spectatori au fost provocați să se radă în cap pentru a vedea în avanpremieră filmul „Bugonia” cu Emma Stone

Fanii regizorului grec Yorgos Lanthimos au avut şansa de a participa la o proiecţie în avanpremieră a comediei SF ''Bugonia'', luni seară în Los Angeles, cu condiţia să accepte să se radă în cap în foaierul cinematografului, informează Reuters.

Distribuitorul filmului, Focus Features, i-a provocat pe spectatori să se radă în cap pentru a vedea „Bugonia”, cu Emma Stone în rolul principal.

Emma Stone şi regizorul grec Yorgos Lanthimos şi-au câştigat numeroşi fani după ce au colaborat la realizarea peliculelor „Poor Things'' şi „The Favorite''.

„Bugonia'' va fi proiectată în câteva cinematografe selectate vineri, iar apoi pe tot teritoriul Statelor Unite începând cu 31 octombrie.

În „Bogonia'', Stone interpretează o directoare a unei puternice companii farmaceutice, pe nume Michelle Fuller, răpită de doi veri adepţi ai teoriilor conspiraţioniste şi care, convinşi că ea e un extraterestru, o rad în cap.

Sam Sherman, din Los Angeles, a acceptat să fie tuns zero

Sam Sherman, din Los Angeles, a acceptat să fie tuns zero de frizerul instalat în foaierul cinematografului pentru a primi astfel acces gratuit la proiecţie.

„Mă gândeam de mai mult timp să mă rad în cap'', a spus Sherman.

„Am văzut un anunţ pe reţelele de socializare şi mi-am zis că asta e scuza perfectă pentru că oricum voiam să văd 'Bugonia', iar acum am şansa s-o văd cu două săptămâni mai devreme. Primesc o tunsoare gratuită şi o intrare gratuită la film'', a adăugate el.

Matthew Lopez, de 29 de ani din Los Angeles, a spus că acest eveniment, inspirat de personajul jucat de Emma Stone, este o idee grozavă.

„E ceva imersiv, ceva de genul 'Am făcut-o eu, a făcut-o şi ea'. Mă face să simt o conexiune cu povestea'' a spus el.

Pentru Richard Chong, în vârstă de 36 de ani, a fost o şansă de a-şi împăca familia şi prietenii.

„Îmi place regizorul. Cred că e foarte bun, are un stil ciudat, iar prietenii mei îmi urăsc tunsoarea, aşa că le dedic asta lor şi soţiei mele'', a spus Chong.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













