Andrew şi Tristan Tate au făcut parte din coaliţia de voci hipermasculine de pe reţelele sociale care l-au susţinut pe Trump când acesta a fost reales în 2024. Fraţii au legături cunoscute cu doi dintre fiii lui Trump şi au beneficiat de sprijinul unor consilieri de top ai acestuia, scrie News.ro.

Oficial şi public, Trump şi administraţia sa i-au ţinut pe fraţii Tate la distanţă din cauza reputaţiei lor dubioase.

„Statele Unite au un tratat de extrădare cu Marea Britanie, iar administraţia intenţionează să îl respecte în acest caz”, a declarat pentru Axios un oficial de rang înalt al administraţiei.

Şerifii federali americani i-au arestat pe fraţii Tate în Miami, sâmbătă, după ce autorităţile britanice au emis 38 de noi acuzaţii de infracţiuni sexuale împotriva lor, aducând numărul total al acuzaţiilor la 59.

De asemenea, aceştia au fost puşi sub acuzare pentru infracţiuni sexuale separate în România în 2023.

Ce spune Rubio despre frații Tate

În documentele depuse la tribunal, Departamentul de Justiţie a precizat clar că Rubio are „drept exclusiv” de a bloca extrădarea lor în Marea Britanie dacă va considera că fraţii sunt persecutaţi politic.

Luni, avocatul fraţilor Tate, Joe McBride, a declarat reporterilor în faţa tribunalului federal din Miami că acuzaţiile aduse celor doi sunt „motivate politic. Nu există nicio îndoială în privinţa asta”, a asigurat el. McBride a afirmat că fraţii sunt nevinovaţi şi vor contesta eventuala extrădare.

Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a declarat pentru Axios că „secretarul (Rubio) nu a discutat cu fraţii Tate sau cu avocaţii acestora”, iar Departamentul de Stat „nu are în prezent intenţia de a lua măsuri în această chestiune”.

Cei care cunosc modul de gândire al lui Rubio spun că secretarul de stat, un catolic conservator care a luptat, în calitate de senator al SUA, pentru legi mai stricte împotriva traficului de persoane şi pentru protecţia victimelor, nu este dispus să-i ajute pe fraţii Tate, scrie Axios.

„Marco (Rubio) consideră că aceşti tipi sunt nişte gunoaie”, a spus o sursă. „Acum, dacă preşedintele îi va da peste cap decizia, ceea ce nu cred că este probabil, va avea o problemă”, a adăugat sursa Axios.

Care e poziția lui Trump

Pe de altă parte, o sursă familiarizată cu gândirea lui Trump susţine că preşedintele nu vrea să aibă nimic de-a face cu fraţii controversaţi.

„Fraţii Tate vor să pretindă că au fost responsabili pentru victoria preşedintelui (în 2024), dar ei nu au făcut parte din strategia noastră, iar preşedintele nu îi cunoaşte”, a declarat un fost consilier al campaniei lui Trump.

După ce Andrew Tate a fost acuzat pentru prima dată de viol în Marea Britanie, în 2015, fraţii s-au mutat în România, unde au început să-şi conducă afacerea cu conţinut pornografic online, potrivit unei anchete detaliate şi compromiţătoare publicate de revista „The New Yorker”, intitulată „Imperiul abuzului lui Andrew Tate”.

Când Trump a câştigat primele sale alegeri în 2016, Andrew Tate a postat tweet-uri de susţinere pentru mişcarea MAGA şi a început să-i trimită mesaje fiului cel mare al preşedintelui, Donald Trump Jr.

Profilul online al lui Tate a crescut pe fondul unei reacţii masculine la mişcarea #MeToo din 2018. Cursurile sale online urmăreau să-i înveţe pe tinerii bărbaţi cum să profite transformând femeile în „sclave sexuale” şi acordau „doctorate” care însemnau „Pimpin’ Hos Degree” (Diplomă de proxenet).

Pe măsură ce anchetele penale împotriva fraţilor Tate s-au intensificat, aceştia au făcut o paralelă cu „războiul juridic” cu care Trump a afirmat că s-a confruntat în timpul campaniei pentru realegere din 2023. În acea perioadă, Andrew Tate a acordat interviuri superficiale podcasterilor Tucker Carlson şi Candace Owens, iar Trump i-a adresat un mesaj de apreciere pe Truth Social lui Tristan Tate.

Andrew Tate susține contrariul

După o tentativă de asasinat asupra lui Trump în 2024, Andrew Tate le-a spus reporterilor: „Sunt foarte apropiat de familia Trump. Îi cunosc bine”. El a afirmat că a vorbit cu cel mai mic fiu al lui Trump, Barron, şi l-a numit pe preşedinte „un tip dur, de neclintit”.

La o lună după ce Trump s-a întors la funcţie anul trecut, autorităţile române le-au redat fraţilor Tate dreptul de a călători în străinătate, în timp ce procurorii reexaminau aspecte procedurale ale cazului lor.

Ministrul de externe al României (Emil Hurezeanu - n.r.) a negat că decizia ar fi fost legată de presiuni din partea unui consilier al lui Trump, Ric Grenell, care vorbise favorabil despre fraţii Tate. Grenell a declarat pentru Axios că ministrul a abordat subiectul fraţilor Tate cu el şi că el nu a formulat nicio cerere.

La scurt timp după aceea, fraţii Tate au zburat din România cu un avion privat către Fort Lauderdale, Florida, unde ofiţerii de la Vamă şi Poliţia de Frontieră le-au confiscat telefoanele.

Fraţii Tate şi-au recuperat însă telefoanele, graţie intervenţiei fostului lor avocat, Paul Ingrassia, care pe atunci era ofiţer de legătură al Casei Albe la Departamentul pentru Securitate Internă, potrivit Pro Publica. Ingrassia a declarat pentru Axios că informaţia este inexactă.

Săptămâna trecută, fraţii Tate s-au aflat în Washington, D.C., unde s-au întâlnit cu câţiva membri ai Congresului şi au socializat cu persoane din cercurile restrânse ale clubului exclusivist „The Ned”. Acolo, s-au întâlnit cu Paulo Zampolli, om de încredere al lui Trump şi trimis special, a relatat The Daily Mail.

Zampolli i-a invitat pe fraţii Tate să se alăture celor 150 de invitaţi la „serata de vară” organizată de el pe 15 iulie, la reşedinţa sa din Dupont Circle.

Zampolli a declarat pentru Axios că îi întâlnise pe fraţii Tate de trei ori înainte, începând cu Conferinţa Globală a Institutului Milken din acest an, de la Los Angeles, unde a acordat un interviu prietenos în cadrul podcastului lui Andrew Tate. „Nu ştiam de aceste acuzaţii la adresa lor”, a susţinut Zampolli. „Este vina mea”, a adăugat el.

Un participant la petrecerea lui Zampolli a afirmat că la eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai Departamentului Justiţiei, ai Departamentului de Stat şi ai Departamentului Trezoreriei, precum şi persoane din cercurile de influenţă ale Washingtonului şi chiar câţiva jucători de fotbal de la Cupa Mondială. „Fraţii Tate erau ca nişte vedete. Oamenii voiau să se fotografieze cu ei”, a spus sursa. „Nimeni nu ar fi putut bănui că urmau să fie arestaţi”, a adăugat aceasta.