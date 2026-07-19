Potrivit The Guardian, acuzațiile aduse celor doi nu au fost făcute publice imediat. Brady McCarron, purtător de cuvânt al serviciului, a declarat că mandatul de arestare este secret, citează News.ro.

Cei doi au fost arestați în urma unei cereri de extrădare din partea Regatului Unit, potrivit unei persoane familiarizate cu cazul, care a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizată să discute public despre acest caz.

Un comunicat de presă al Serviciului de Procuratură al Coroanei (CPS) a precizat că Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, a fost acuzat de încă șapte capete de acuzare de viol, trei capete de acuzare de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei capete de acuzare de agresiune care a provocat vătămări corporale reale și 19 capete de acuzare suplimentare pentru infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

Printre acuzațiile suplimentare aduse lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, se numără o acuzație de agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale. Acuzațiile se referă la fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017, se arată în raportul CPS.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew și Tristan Tate pentru alte infracțiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale a CPS.

„Aceste decizii de punere sub acuzare au urmat primirii unui dosar suplimentar cu probe de la Poliția din Bedfordshire și ridică numărul total al presupuselor victime în acest caz la șapte.”

Noi acuzații formulate de autoritățile britanice

Frații, susținători ai hipermasculinității, care au milioane de urmăritori pe rețelele sociale, sunt căutați în Regatul Unit.

CPS i-a pus deja sub acuzare pe frații Tate pentru 21 de capete de acuzare într-un dosar separat, inclusiv viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane.

Andrew Tate se confruntă cu 10 capete de acuzare din dosarul inițial, inclusiv viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit. Acuzările sunt legate de trei presupuse victime.

Tristan Tate se confruntă cu 11 capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane, acuzațiile fiind legate de o presupusă victimă. Cei doi frați au negat toate acuzațiile.

Un judecător al Înaltei Curți a respins recent cererea fraților Tate de a li se comunica numele acuzatoarelor lor.

Dosarul din România rămâne blocat

Cei doi bărbați au fost acuzați și în România de trafic de persoane, viol și constituire de grupare criminală organizată, după arestarea lor din decembrie 2022.

Aceștia au negat acuzațiile, iar cazul nu a avansat din cauza unor nereguli juridice și procedurale.

Foștii kickboxeri profesioniști și-au adunat un grup de fani, în special tineri și băieți, promovând un stil de viață luxos și un misoginism fără remușcări.