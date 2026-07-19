Procurorii britanici le-au adus noi acuzații de natură sexuală în legătură cu alte patru presupuse victime. Dacă instanțele americane vor aproba extrădarea, cei doi frați vor fi trimiși în Regatul Unit pentru a răspunde atât pentru cele 21 de capete de acuzare formulate în ultimii ani, cât și pentru noile acuzații.

În paralel, frații Tate sunt cercetați și în România. Potrivit unor surse oficiale, rechizitoriile din două dintre dosarele aflate la DIICOT ar putea fi trimise în instanță în următoarele săptămâni.

Acesta este momentul în care Andrew și Tristan Tate sunt încătușați de agenții federali americani. Cei doi erau la un eveniment privat de meciuri de box fără mănuși, la Miami. Conduși către mașini, fără să opună rezistență, influencerii nu au făcut niciun comentariu.

Noile acuzații formulate de procurorii britanici

Arestarea celor doi vine după ce Procuratura Coroanei din Marea Britanie a formulat noi acuzații în legătură cu alte patru presupuse victime. Andrew Tate este pus sub acuzare pentru încă șapte fapte de viol, precum și pentru alte infracțiuni legate de presupuse fapte criminale, inclusiv trafic sexual și pornografie infantilă.

De cealaltă parte, Tristan Tate a fost pus sub acuzare pentru o faptă de agresiune sexuală, două fapte de viol și trei fapte de organizare sau facilitare a traficului în scopul exploatării sexuale. Faptele incriminate ar fi avut loc între iulie 2010 și august 2017. De-a lungul cercetărilor, aceștia au negat orice abatere de la lege.

Ioan Gliga, avocatul fraților Tate: „Colegii noștri din Statele Unite nu au reușit să ne pună la dispoziție informații concrete privitoare la persoanele care ar fi fost vătămate prin presupusele fapte. Este posibil să fie anumite similitudini sau chiar identitate de părți vătămate în dosarul din Marea Britanie cu cel din România.”

Ce se întâmplă cu dosarele din România

Frații Tate erau liberi după ce justiția de la noi le-a anulat restricțiile de călătorie, deși sunt cercetați pentru fapte extrem de grave. În urmă cu două săptămâni, chemat la DIICOT pentru a i se aduce la cunoștință alte acuzații într-unul dintre dosare, Andrew Tate i-a ironizat din nou pe procurori.

Andrew Tate: „Motivul pentru care sunt acuzat este că sunt cel mai chipeș bărbat din România și trebuie să recunosc că sunt vinovat.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Arestarea lui Andrew și Tristan Tate în Statele Unite ale Americii nu pune probleme câtuși de puțin anchetelor de la București. Potrivit unor surse oficiale, procurorii DIICOT sunt pe punctul de a finaliza ultimele două din cele trei dosare care îi vizează pe controversații milionari americano-britanici. Iar în câteva săptămâni, rechizitoriile vor fi redactate și trimise la instanțele de judecată pentru ca procedurile să-și urmeze cursul firesc și, chiar în ipoteza în care frații Tate vor fi extrădați în Marea Britanie, audierea lor se va putea face în regim de videoconferință, pentru ca apoi magistrații să dea verdictele.”