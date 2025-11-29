Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

Kandia Dulce și Heidi Chocolat, cei mai mari producători de ciocolată din România, au fost scoase la vânzare, potrivit Profit.ro.

Proprietarul acestora, Kex Confectionery – deținut de grupul austriac Julius Meinl – testează interesul investitorilor din Coreea de Sud pentru o eventuală tranzacție de tip M&A pe piața locală a dulciurilor.

„Este o oportunitate de a construi o structură cu costuri reduse și de a crea diverse rețele în Europa, prin producția în fabrici românești cu costuri relativ mici”, a declarat publicația coreeană Maeil Business Newspaper, citând surse din investment banking.

Kandia Dulce are o istorie de peste 130 de ani pe piața locală și are două fabrici în București, cu aproximativ 430 de angajați. În 2024, compania a înregistrat vânzări de 258,2 milioane de lei (50,7 milioane euro) și un profit net de 18,1 milioane de lei (3,56 milioane euro), în creștere față de 2023.

În 2013, austriecii de la Julius Meinl au redevenit proprietarii Kandia, după ce vânduseră afacerea britanicilor de la Cadbury într-o tranzacție record de 100 de milioane de euro. Tot în 2013, Kex Confectionery a achiziționat și Heidi Chocolat, fondată la București în 1994 de producătorul suedez de ciocolată Confiseur Läderach. În același timp, grupul a preluat și producătorul austriac Niemetz Schwedenbomben, aflat atunci în insolvență.

Heidi Chocolat are aproximativ 285 de angajați și a raportat anul trecut afaceri de 137,3 milioane de lei (26,9 milioane euro), în creștere față de 126,9 milioane de lei în 2023. Profitul net a scăzut însă aproape de cinci ori, de la 6,4 milioane de lei la 1,3 milioane de lei (257.000 euro).

Datele prezentate potențialilor investitori coreeni arată o marjă EBITDA combinată de 13,4% pentru cele două companii, relativ ridicată pentru sectorul bunurilor de larg consum. EBITDA combinată a fost estimată la aproximativ 132 de miliarde de woni (77,7 milioane euro). Pe baza acestor indicatori, prețul de vânzare pentru Kandia și Heidi este evaluat la aproximativ 180 de miliarde de woni (105,8 milioane euro).

Sursa: profit.ro

