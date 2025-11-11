Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Grevă în transportul public local şi aerian, vineri, în Italia

11-11-2025 | 13:51
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă în transportul public local, la Roma, şi aerian, la nivel naţional.

Potrivit MAE, în Italia va fi organizată, vineri, o grevă în sectorul transportului public local (Roma) şi al celui aerian (la nivel naţional), cu durata de 24 de ore. Ca urmare, sunt posibile perturbări ale circulaţiei mijloacelor de transport, precum şi întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport, pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport şi al curselor aeriene.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma:

+39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74.

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de regiune:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935, Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444, Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171, Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134, Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688, Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299, Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

Sursa: News.ro

