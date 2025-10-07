Atacurile cibernetice devin o armă informațională complexă. Experţii recomandă integrarea lor în strategii naţionale

07-10-2025 | 11:46
atac cibernetic
Atacurile cibernetice nu mai sunt doar tehnice, ci fac parte din războiul informațional. Experții avertizează că Rusia combină operațiuni cibernetice și de influență, vizând atât Ucraina, cât și partenerii internaționali.

Sabrina Saghin

O mare parte a atacurilor cibernetice au scopul de a influenţa şi de aceea nu le mai putem trata doar în spaţiul cibernetic, ci trebuie să le integrăm în spaţiul informaţional, a declarat, marţi, la Conferinţa de Securitate Cibernetică de la Bucureşti (BCC2025), Serhii Prokopenko, şeful Operaţiunilor Biroului Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei (NSDC) din cadrul Centrului Naţional de Coordonare a Securităţii Cibernetice (NCSCC).

„Ucraina se află acum pe linia frontului, iar noi vedem cele mai noi tactici şi evoluţii ale războiului cibernetic. Există câteva tendinţe globale. O mare parte a atacurilor cibernetice au scopul de a influenţa. Acestea sunt operaţiuni de informare facilitate de mijloace cibernetice. Asta înseamnă că nu mai putem trata atacurile cibernetice doar în spaţiul cibernetic. Trebuie să le integrăm în spaţiul informaţional şi să acţionăm în consecinţă. Acest lucru se întâmplă pentru că Rusia coordonează toate activităţile, atât în spaţiul cibernetic, cât şi în cel informaţional şi pe câmpul de luptă. Doctrina lor militară nu separă operaţiunile informaţionale de cele cibernetice. Şi noi trebuie să răspundem. Trebuie să fim mai proactivi, pe de o parte, dar avem nevoie şi de o viziune mai holistică asupra acestei probleme. Dacă vorbim la un nivel mai tehnic, observăm o creştere a numărului de atacuri de tip „spear phishing" personalizate. Vedem că Rusia continuă să folosească atacuri wiper pentru operaţiuni cibernetice distructive, care sunt extrem de eficiente. Ei caută cu mare atenţie ţintele. Astfel, identifică punctele nevralgice din infrastructurile critice şi aleg ţintele pentru a avea un impact maxim dintr-un singur atac", a afirmat Prokopenko.

Rusia integrează atacurile cibernetice și informaționale

În acelaşi context, specialistul ucrainean a subliniat ideea că prioritatea principală, atunci când se vorbeşte despre domeniul cibernetic, este comunicarea la nivel tehnic.

„Este un mod complex şi integrat de a aborda lucrurile. Ruşii au în conceptul lor această fuziune între războiul cibernetic şi cel informaţional - cognitiv. În această etapă, la fiecare 6-9 luni, îşi schimbă tacticile. În prezent, prioritatea principală este cyber-spionajul, deci încearcă să obţină cât mai multe informaţii din reţelele noastre. Un alt aspect este atacul asupra lanţului de aprovizionare al Ucrainei, care include partenerii noştri din Vest. Astfel, ei şi-au mutat în mare parte atenţia de la Ucraina spre partenerii noştri. Vedem aici că efectuează acte de sabotaj, atacuri informaţionale, atacuri cibernetice", a menţionat Serhii Prokopenko.

Atacurile vizează şi partenerii externi

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), cu sprijinul Centrului Naţional de Coordonare al României (NCC-RO) şi al Asociaţiei Naţionale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), organizează, în perioada 6 - 9 octombrie, ediţia 2025 a Conferinţei de Securitate Cibernetică de la Bucureşti (BCC2025).

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este unul dintre partenerii media ai evenimentului. 

Sursa: Agerpres

