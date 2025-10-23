Ghid de supraviețuire în caz de blackout: Cum ne pregătim pentru o pană de curent prelungită

23-10-2025 | 10:04
blackout
Asociația Energia Inteligentă și DSU au realizat un ghid bazat pe experiențe reale din alte țări, în contextul în care România păstrează centrale pe cărbune pentru a evita riscul unui blackout

Imaginează-ți zile la rând în care n-ai curent, în oraș. Sistemele care asigură confortul și siguranța urbană cedează, unul după altul. Și nicio autoritate a statului n-are timp să te ajute.

Nu e un scenariu post-apocaliptic, ci o realitate trăită de oameni din alte țări, obligați să supraviețuiască zile, săptămâni sau luni întregi fără curent.

Pornind de la experiențele unora dintre ei, folosind principii de supraviețuire în caz de dezastre și în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Asociația Energia Inteligentă (AEI) a realizat un ghid de supraviețuire în caz de blackout.

