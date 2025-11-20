Pană masivă de curent în Paris, din cauze necunoscute: 170.000 de locuințe afectate, metrou și trenuri oprite

20-11-2025 | 11:15
Pana de curent
O pană de curent a afectat joi dimineața unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuințe începând de la ora 05:38 GMT.

Incidentul a perturbat semnificativ transportul public din capitala Franței, oprind garnituri de metrou și trenuri suburbane, informează Reuters, preluat de Agerpres.

Incident tehnic la stația Issy-Les-Moulineaux

Operatorul rețelei electrice naționale din Franța, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de stația de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul Capitalei, dar originea exactă a problemei nu este încă stabilită. Investigațiile sunt în curs.

Pana de curent a dus inclusiv la oprirea mai multor garnituri de metrou și trenuri suburbane, perturbând deplasările matinale ale parizienilor.

Alimentarea cu energie electrică s-a reluat rapid și până la ora 06:50 GMT mai erau afectate doar circa 2.600 de locuințe, a precizat RTE - o reducere spectaculoasă față de cele 170.000 inițiale.

Furnizorul Enedis afirmase că se așteaptă la revenirea la normal înainte de ora 08:00 GMT.

Incidentul, deși de scurtă durată, arată vulnerabilitatea infrastructurii electrice urbane și impactul rapid pe care o pană de curent îl poate avea asupra unei metropole.

Sursa: Agerpres

