Pană de curent la Expoziția Mondială de la Osaka. Mii de vizitatori au rămas blocați peste noapte. VIDEO

15-08-2025 | 11:03
Osaka 2
Getty Images

Aproximativ treizeci de vizitatori ai Expoziției Universale de la Osaka au fost spitalizați joi, după ce o întrerupere a circulației metroului a obligat zeci de mii de persoane să petreacă noaptea la fața locului.

Claudia Alionescu

Miercuri seară, linia de metrou care leagă Expoziția de orașul Osaka a fost întreruptă din cauza unei pene de curent, provocând cozi lungi la singura stație care deservește evenimentul, unde mii de persoane au rămas blocate ore întregi.

Multe persoane, inclusiv familii cu copii, au ajuns să petreacă noaptea în interiorul și în exteriorul expoziției, unele dormind pe bănci sau în pavilioanele transformate în centre de primire.

Serviciul de transport nu a putut fi restabilit până în primele ore ale dimineții de joi, iar 36 de persoane au fost trimise la spital cu simptome precum dureri de cap și amețeli, potrivit organizatorilor expoziției.

Aceștia și-au cerut scuze pentru „inconvenientele enorme” cauzate, atribuind defecțiunea unui scurtcircuit.

Erau atât de mulți oameni în stație, încât parcă eram într-o baie de aburi”, a declarat miercuri seară o femeie cu un copil mic pentru postul local de televiziune MBS News.

Personalul a încercat să distragă atenția vizitatorilor prin iluminarea obiectelor și difuzarea de muzică.

Pentru unii vizitatori, nu a fost atât de rău până la urmă:„Ne-am plimbat noaptea și am putut vizita toate pavilioanele, în timp ce în timpul zilei am pierdut jumătate din timp la coadă”, a declarat o altă femeie pentru MBS.

Deci, per total, a fost o experiență tolerabilă”, a adăugat ea.

