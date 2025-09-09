Pană de curent masivă în Berlin, în urma unui incendiu. Poliţia nu exclude o „motivaţie politică”

09-09-2025 | 17:36
pana curent
Profimedia

Zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără electricitate marți, în jurul prânzului, din cauza unui incendiu la doi stâlpi de electricitate, iar poliția locală nu exclude o posibilă incendiere cu motivație politică, a declarat pentru AFP.

Aura Trif

Incendiul a survenit în cursul nopţii, în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat o purtătoare de cuvânt a poliţiei berlineze.

Pompierii au avut nevoie de o oră pentru a stinge focul, descoperit în jurul orei 03.00 (01.00 GMT) a dimineţii.

Mii de locuințe afectate

Incendiul a dus la întreruperea curentului electric pentru 43.000 de locuinţe şi 3.000 de firme.

Un purtător de cuvânt al companiei care gestionează reţeaua electrică a declarat că 50.000 de clienţi au fost afectaţi şi că, spre ora 10.00 GMT, furnizarea de energie electrică fuseseră restabilită pentru 15.000 dintre ei. Totuşi, amploarea acestei pene este 'cu totul ieşită din comun', a menţionat el.

Poliţia suspectează că incendiul a fost provocat de o 'mână criminală' şi 'nu exclude o motivaţie politică', a adăugat purtătoarea de cuvânt, fără a evoca piste mai precise în ce priveşte mobilul.

Existenţa unei 'mâini criminale' ar putea explica 'tipul de instalaţie vizat' şi pagubele provocate, a adăugat ea.

Poliţia judiciară a prelua ancheta şi căută indicii în zonă.

Mai multe case de bătrâni, şcoli, grădiniţe, precum şi linii de tramvai au fost de asemenea afectate de pana de curent, conform purtătoarei de cuvânt.

Sursa: Agerpres

