Individul care a atacat călătorii cu maceta a fost împușcat mortal de polițiști la Grand Central Terminal sâmbătă, a transmis poliția, conform New York Post.

Un bărbat de 85 de ani a suferit o tăietură adâncă la cap, iar un bărbat de 65 de ani a suferit tăieturi la cap pe peronul de metrou al celebrei stații, la ora 9:50 dimineața. O femeie de 70 de ani a fost tăiată la umăr, au declarat polițiștii.

Fotografiile de la fața locului arată că o bandă de tifon alb îmbibată cu sânge era înfășurată în jurul capului uneia dintre victime. Atacatorul a fost, de asemenea, văzut fiind transportat pe o targă.

Doi detectivi ai NYPD, care lucrau peste program pentru a asigura securitatea în transportul public, l-au abordat pe bărbatul de 44 de ani, identificat ca fiind Anthony Griffin, și i-au cerut să arunce maceta, arată sursa citată.

„De sus, de pe scări, l-au observat pe individ pe peron și i-au ordonat imediat să arunce cuțitul”, a declarat comisarul de poliție Jessica Tisch într-o conferință de presă la fața locului. „Individul era înarmat cu un cuțit mare, descris ca o macetă, și se comporta haotic, afirmând în repetate rânduri că era Lucifer” a precizat ea.

Atacatorul a refuzat să se conformeze „cel puțin celor 20 de somații de a arunca cuțitul”, a spus ea.

De asemenea, polițiștii „au încercat să calmeze situația” și să ofere ajutor, spunând: „O să-ți aducem ajutor”, a declarat Tisch reporterilor.

Însă Griffin s-a îndreptat spre ei agitând maceta, a spus ea.

„Un polițist a tras cu arma, lovindu-l de două ori pe agresor”, a explicat polițista.

Victimele au fost transportate la spitalele locale, fiind în stare stabilă, au precizat polițiștii.

Individul a fost transportat la spital și a fost declarat decedat la scurt timp după aceea, au declarat polițiștii.

Printre arestările sale anterioare se numără una pentru amenințare cu un obiect ascuțit, au precizat surse din cadrul poliției.

Cei doi polițiști au fost transportați la spital pentru tratarea tinitusului, au precizat colegii lor. Tinitusul - țiuit în urechi- poate apare și după o bubuitura puternică - cum ar fi împușcăturile într-un spațiu închis unde se generează ecou puternic, precum o stație de metrou.

Primarul Zohran Mamdani a declarat într-o postare pe X că este „recunoscător față de NYPD pentru reacția rapidă și pentru că a împiedicat producerea unor acte de violență suplimentare”.

„Poliția din New York desfășoară o anchetă internă și va face publice înregistrările camerelor purtate pe corp, așa cum procedează în toate incidentele care implică folosirea armei de foc de către un ofițer”, a spus el.