Vestea Învierii Domnului a fost primită cu bucurie, iar glasurile preoților s-au auzit în toate bisericile din țară, îndemnându-i pe credincioși să vină și să primească Lumină. În acest an, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, Lumina Sfântă a fost adusă pe un culoar securizat de zbor, iar biserica Sfântului Mormânt a fost deschisă după 40 de zile de restricții.

În mijlocul unei nopți reci, lumânările împodobite cu trandafiri albi au adus căldura în inimile celor prezenţi.

Este acel moment unic din an, când în liniștea din curţile bisericilor oamenii sunt chemaţi de preoţi să ia lumină şi să o ducă mai departe. La Mănăstirea Antim din Capitală, au cântat într-un glas.

Învierea lui Iisus Hristos este temelia credinței creștine. Hristos învinge moartea și, astfel, îi dăruiește omului viață veșnică. Hristos e în ceruri și stă de-a dreapta tatălui, iar noi primim speranță într-o viață mai bună.

Corespondent PROTV: „Păstrați bucuria acestei sărbători, înțelegeți-i sensul și rostul și dacă este cu putință, luați-o ca pe un start pentru a fi un pic mai buni. Împăcați-vă cu voi și cu cei de lângă voi.”

Preot Mănăstirea Antim: „Să nu ne punem în condiția de judecător și doi, să ne dăm seama că nu ni se cuvine aproape nimic și noi trebuie să cerem şi să dăruim, și să primim. Să dăruim, că dăruim vom dobândi. Să ducem Lumina mai departe și a sufletelor noastre și lumina de la Ierusalim, de la Biserica Sfântului Mormânt.”

Pe dealul Patriarhiei, Slujba de Înviere a fost oficiată de Patriarhul Daniel şi de un sobor de preoți. Fiecare a ținut în mâini un mănunchi de 33 de lumânări, câţi ani a avut Mântuitorul.

În noaptea sfântă, corul Patriarhiei a fost liantul dintre cer şi pământ: „Hristos a Înviat din morți, și celor din mormânturi, viață dăruindu-le! Hristos a Înviat din morți... Și celor din mormânturi - viață dăruindu-le”

Copii: Simt că o parte din această lumină face parte din mine. (...)

„Asta facem în fiecare an, ne strângem cu familiile, ne adunăm aici și ascultăm slujba. Noi sperăm să fie linişte.”

Aproape 4.000 de oameni au fost azi-noapte şi pe esplanada Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Tineri: „E primul an în care venim. Foarte multe învățături pe care ar trebui să le aprofundăm fiecare după puterea lui.” (...)

„Mi-a plăcut foarte mult corul, a fost emoționant.”

A fost o slujbă emoționantă și la Mănăstirea Voroneț. Curtea împrejmuită de ziduri înalte a devenit neîncăpătoare, iar ploaia nu a reuşit să îi gonească pe credincioşi.

Credincioși: „A început să plouă, e bine, e belşug, bucurie.” (...)

„Să facem fapte bune, asta înseamnă credinţa”

Așa cum se întâmplă de mulţi ani la Constanța, Lumina Sfântă a fost adusă pe mare de Arhiepiscopul Tomisului.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: „Această lumină nematerială, sfântă, este legătura noastră, a ortodocşilor, cu Dumnezeu, pe care nici un val sau vânt sau vreo primejdie nu o poate opri.”

De pe Faleza Cazinoului, participanţii au plecat în procesiune până la Catedrala „Sfinţii Petru şi Pavel".

„Cu toţii ne dorim să fie lumea mai bună pe acest Pământ, mai înţelegătoare, să fim oameni să nu uităm” spune un tânăr.

Învierea Domnului a răsunat și la Catedrala Mitropolitană din Cluj.

La Arad, înaltpresfintitul Timotei a oficiat slujba de la Catedrala Arhiepiscopală.

În Poiana Brașov, turiştii au fost cei care au luat lumina.

Turist: „Cu sufletele pline de bucurie și pioșenie ne simțim împreună mai mult decât bine, liniștiți, calmi.”

De duminică, pentru creștinii-ortodocși şi greco-catolici începe Săptămâna Luminată.