O femeie a născut la bordul unui avion care se îndrepta spre New York. „Spune-i să-l numească Kennedy”

Compania aeriană a confirmat că pasagera a născut în timpul zborului BW005. Atât mama, cât și copilul au fost imediat preluați de personalul medical la sosirea la aeroport.

Conform transcriptului audio, obținut de CBS News, pilotul a anunțat imediat controlul: „Avem o pasageră, o femeie însărcinată, care intră în travaliu în acest moment. Solicit detalii directe.”

Controlorul de trafic a întrebat apoi: „Caribbean 5, am înțeles. Și Caribbean 5, doriți ca personalul medical să fie prezent la poarta de îmbarcare?”. Ulterior, acesta a coordonat sosirea echipajului medical la poarta de debarcare.