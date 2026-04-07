O femeie a născut la bordul unui avion care se îndrepta spre New York. „Spune-i să-l numească Kennedy”

O femeie a născut la bordul unui avion Caribbean Airlines sâmbătă, 4 aprilie, în timpul unui zbor din Kingston, Jamaica, către New York, SUA.

Mihaela Ivăncică

Compania aeriană a confirmat că pasagera a născut în timpul zborului BW005. Atât mama, cât și copilul au fost imediat preluați de personalul medical la sosirea la aeroport.

Conform transcriptului audio, obținut de CBS News, pilotul a anunțat imediat controlul: „Avem o pasageră, o femeie însărcinată, care intră în travaliu în acest moment. Solicit detalii directe.”

Controlorul de trafic a întrebat apoi: „Caribbean 5, am înțeles. Și Caribbean 5, doriți ca personalul medical să fie prezent la poarta de îmbarcare?”. Ulterior, acesta a coordonat sosirea echipajului medical la poarta de debarcare.

În timpul schimbului de informații, controlorul de trafic a întrebat: „A ieșit deja?”. După ce piloții au confirmat că femeia a născut în timpul zborului, controlorul a sugerat, în glumă: „Bine, spune-i că trebuie să-l numească Kennedy”, referindu-se la Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, unde urma să aterizeze avionul.

În urma celor auzite, pilotul a început să râdă, spunând: „Ah, Kennedy, așa voi face.”

Compania aeriană a lăudat profesionalismul echipajului: „Compania apreciază profesionalismul și răspunsul echilibrat al echipajului său, care a gestionat situația conform procedurilor stabilite, asigurând siguranța și confortul tuturor pasagerilor la bord.”

Conform regulamentului companiei aeriene, femeile însărcinate pot călători fără aviz medical până la sfârșitul celei de-a 32-a săptămâni de sarcină, însă le este interzis să zboare după a 35-a săptămână.

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău ți-e alături acum"
O britanică a orbit după ce a născut, dar și-a recăpătat vederea aproape în totalitate, un an mai târziu. Cum a fost posibil

O mamă care a rămas oarbă după nașterea primului ei copil și-a recăpătat vederea în urma unei donări de plasmă.
Pedeapsa primită de cei doi părinți care și-au aruncat nou-născutul în toaleta din curte. Băiețelul a supraviețuit

Părinții din Iași care în urmă cu un an au încercat să-și ucidă bebelușul aruncându-l într-o toaletă au fost condamnați la 13 ani de închisoare.
Misterul Banksy, aproape elucidat: investigația Reuters indică un englez născut în 1973

Într-o investigaţie extinsă publicată în 13 martie, Reuters a dezvăluit adevărata identitate a artistului graffiti Banksy. Se pare că este englez, născut la Bristol în 1973.

România înăsprește regulile second-hand: maximum 2 mașini/an, interdicții pentru „daune totale" și restricții la alte produse

România pregătește una dintre cele mai dure reglementări pentru piața produselor second-hand. 

NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II

NASA a publicat primele fotografii realizate de astronauții misiunii Artemis II în timpul survolului Lunii.

Mircea Lucescu rămâne internat în stare gravă la ATI. Medicii au renunțat la conectarea la ECMO

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu se agravează de la o zi la alta. Reprezentanții Spitalului Universitar din Capitală anunță că fostul selecționer a suferit și o serie de accidente vasculare cerebrale.

