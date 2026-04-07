O femeie a născut la bordul unui avion care se îndrepta spre New York. „Spune-i să-l numească Kennedy”

Compania aeriană a confirmat că pasagera a născut în timpul zborului BW005. Atât mama, cât și copilul au fost imediat preluați de personalul medical la sosirea la aeroport.
Conform transcriptului audio, obținut de CBS News, pilotul a anunțat imediat controlul: „Avem o pasageră, o femeie însărcinată, care intră în travaliu în acest moment. Solicit detalii directe.”
Controlorul de trafic a întrebat apoi: „Caribbean 5, am înțeles. Și Caribbean 5, doriți ca personalul medical să fie prezent la poarta de îmbarcare?”. Ulterior, acesta a coordonat sosirea echipajului medical la poarta de debarcare.
În timpul schimbului de informații, controlorul de trafic a întrebat: „A ieșit deja?”. După ce piloții au confirmat că femeia a născut în timpul zborului, controlorul a sugerat, în glumă: „Bine, spune-i că trebuie să-l numească Kennedy”, referindu-se la Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, unde urma să aterizeze avionul.
În urma celor auzite, pilotul a început să râdă, spunând: „Ah, Kennedy, așa voi face.”
Compania aeriană a lăudat profesionalismul echipajului: „Compania apreciază profesionalismul și răspunsul echilibrat al echipajului său, care a gestionat situația conform procedurilor stabilite, asigurând siguranța și confortul tuturor pasagerilor la bord.”
Conform regulamentului companiei aeriene, femeile însărcinate pot călători fără aviz medical până la sfârșitul celei de-a 32-a săptămâni de sarcină, însă le este interzis să zboare după a 35-a săptămână.
