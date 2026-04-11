Incidentul a avut loc în jurul orei locale 09:50 (13:50 GMT) pe un peron al uneia dintre cele mai aglomerate stații din oraș, situată în apropiere de Manhattan, transmite CNN, citat de EFE și Agerpres.

Atacatorul, înarmat cu o macetă, a ignorat ordinele polițiștilor de a arunca arma și s-a repezit să-i atace și pe ei. Forțele de ordine au deschis focul, iar agresorul a murit din cauza rănilor. Cele trei victime înjunghiate au fost transportate la spital în stare gravă.

Autoritățile nu cred că este vorba despre un atac terorist, precizează CNN. Poliția investighează incidentul.