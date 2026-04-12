Proteste de amploare în Irlanda, față de creșterea prețurilor la combustibili. Poliția a intervenit în forță

Convoaiele de vehicule care se deplasau lent au provocat, de asemenea, ambuteiaje pe autostrăzile principale.

Potrivit Associated Press, protestele au provocat haos, deoarece blocajele de la singura rafinărie de petrol din Irlanda și de la mai multe depozite vitale au împiedicat camioanele-cisternă să livreze combustibil stațiilor de benzină, iar mai mult de o treime dintre pompe au rămas fără combustibil.

În timp ce tractoarele și camioanele care blocaseră strada O'Connell părăseau capitala Irlandei, protestele au continuat în alte părți, poliția de la celălalt capăt al țării intrând în conflict cu demonstranții din portul Galway, unde un vehicul militar a fost folosit pentru a dărâma o barieră improvizată.

Protestele au avut loc chiar în timp ce guvernul se pregătea duminică să aprobe măsuri de reducere a cheltuielilor, în speranța că acestea vor pune capăt celor șase zile de perturbări cauzate de creșterea vertiginoasă a prețurilor la pompă.

Poliția a început să ia măsuri dure sâmbătă, folosind spray cu piper pentru a dispersa protestatarii de la rafinăria Whitegate din județul Cork și promițând să-i îndepărteze pe cei care puneau în pericol infrastructura critică și siguranța publică, deoarece penuria de benzină ar putea împiedica intervenția serviciilor de urgență.

„Acestea nu sunt o formă legitimă de protest”, a declarat comisarul poliției irlandeze, Justin Kelly. „I-am avertizat în mod corespunzător pe protestatari că vom trece la măsuri de forță, iar ei au ales să ignore acest lucru și să continue să țină țara în șantaj.”

Însă un fermier care a devenit purtătorul de cuvânt al grupului din Dublin a declarat că este furios că protestul lor pașnic a fost „atacat” peste noapte de o armată de ofițeri.

Christopher Duffy a spus că poliția a amenințat că le va remorca vehiculele grele, așa că au fost nevoiți să plece.

„Aceste vehicule sunt foarte scumpe, cu transmisii automate și tot ce trebuie, iar dacă le remorchează cu motorul oprit, le-ar putea distruge”, a spus Duffy. „Așa că nu avem de ales, din punct de vedere financiar trebuie să mutăm vehiculele.”

Protestele au început marți și au luat amploare pe măsură ce vestea s-a răspândit pe rețelele de socializare, cu participarea camionagiilor, fermierilor și operatorilor de taxiuri și autobuze, care au cerut ajutor — cum ar fi plafonarea prețurilor sau reduceri de impozite — pentru a reduce costurile combustibilului care, spun ei, vor duce oamenii la faliment.

Reprezentanții guvernului, care introduseseră deja, în urmă cu două săptămâni, măsuri menite să atenueze impactul creșterii prețurilor, s-au arătat nedumeriți de motivele care stau la baza protestelor, întrucât creșterea globală a prețurilor se datorează conflictului din Orientul Mijlociu, care a limitat exporturile de petrol.

Prim-ministrul Micheál Martin a calificat această mișcare drept „ilogică” și a afirmat că țara se află în pragul de a respinge petrolierele din porturi și de a-și pierde aprovizionarea cu petrol.

Se aștepta ca guvernul să aprobe o măsură menită să contribuie la reducerea costului benzinei și motorinei, deși nu era clar dacă aceasta va fi suficientă pentru a opri mișcarea de protest.