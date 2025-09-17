Preşedinta Parlamentului European, la Kiev pentru a exprima sprijinul constant şi ferm al Europei pentru Ucraina

17-09-2025 | 11:36
Roberta Metsola
AFP

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se află miercuri la Kiev pentru a exprima sprijinul constant şi ferm al Europei pentru Ucraina, informează legislativul european într-un comunicat.

Ioana Andreescu

„Înapoi la Kiev. 1300 de zile de la începerea agresiunii, sunt în Ucraina cu un mesaj puternic de sprijin al Parlamentului European. Aşa cum v-am susţinut în prima zi, vom rămâne alături de voi", a scris Metsola pe platforma X.

În întâlnirile pe care şefa legislativului european urmează să le aibă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul Iulia Sviridenko şi cu preşedintele Radei Supreme (parlamentul ucrainean), Ruslan Stefanciuk, precum şi cu alţi lideri ai parlamentului de la Kiev, Metsola va sublinia sprijinul Parlamentului European pentru o pace permanentă, justă şi reală; continuarea eforturilor de slăbire a maşinăriei de război a Rusiei prin sancţiuni coordonate şi ferme; consolidarea cooperării parlamentare; şi necesitatea de a avansa în procesul de aderare al Ucrainei.

În timpul vizitei, Metsola se va adresa Parlamentului Ucrainei şi va anunţa oficial deschiderea reprezentanţei oficiale a Parlamentului European la Kiev (găzduită împreună cu Delegaţia UE), ca semn al prezenţei şi sprijinului sporit al Europei în Ucraina.

