ISW: Rusia a început o campanie coordonată împotriva Finlandei, cu aceleași justificări folosite înainte de a invada Ucraina

19-09-2025 | 13:53
Rusia a început o campanie coordonată împotriva Finlandei, folosind exact aceleași justificări lansate public înainte de a invada Ucraina, în februarie 2022, potrivit experților de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

 

Cristian Anton

Rusia amenință acum o țară europeană NATO „în același mod în care a vizat Ucraina înainte de invazie”, scrie Sky News, care citează concluziile prestigiosului Institut pentru Studiul Războiului (ISW).

În timp ce accentul rămâne pus pe războiul în desfășurare al Rusiei în Ucraina, un grup de analiști de renume sugerează că Moscova a lansat deja o campanie de „informații coordonate” care vizează o altă țară vecină, campanie care are ecouri ale retoricii folosite înainte de invazia la scară largă din 2022.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) afirmă că personalități de rang înalt de la Kremlin, inclusiv membri ai cercului apropiat al lui Vladimir Putin, au făcut o serie de declarații menite să amenințe Finlanda.

Finlanda, care are o graniță de 1.340 de kilometri cu Rusia, a abandonat politica sa de neutralitate îndelungată în urma invaziei Rusiei în Ucraina și s-a alăturat NATO în 2023.

Vladimir Putin
Finlanda se „pregătește de ce e mai rău”, după ce Rusia a mutat trupe și echipamente lângă graniță

Grija Kremlinului: Absența turiștilor ruși duce la depopularea Finlandei

Grupul de experți american îl citează pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, care a declarat că „aspectul neutru al guvernului finlandez a dispărut” și că revanșismul (o politică de represalii, în special pentru recuperarea teritoriilor pierdute) este „la propriu în creștere” în Finlanda.

O altă figură importantă, Serghei Ivanov, a declarat că relațiile ruso-finlandeze „practic nu există” și nu se vor îmbunătăți în viitorul apropiat, deoarece Finlanda este membră NATO și „solicită activ consolidarea frontierei sale de est”.

De asemenea, el a susținut că populația finlandeză este nemulțumită de guvernul finlandez și a susținut că lipsa turiștilor ruși a dus la „depopulare” și la o economie slăbită în sud-estul Finlandei.

Alexei Chepa, vicepreședintele comisiei pentru afaceri internaționale a Dumei de Stat a Rusiei, este, de asemenea, citat ca făcând remarci similare.

Medvedev a amenințat Finlanda că va dispărea ca stat pentru totdeauna

Anterior, fostul președinte Dmitri Medvedev amenința brutal Finlanda: ”Să nu uite că o confruntare cu noi ar putea duce la prăbușirea statalității finlandeze pentru totdeauna”.

ISW relatează că instituțiile media de stat ruse „au amplificat în mod notabil” declarațiile lui Lavrov, Ivanov și Chepa și consideră că acest lucru, împreună cu formularea similară din afirmații, „sugerează că acesta este un efort informațional concertat de sus în jos al Kremlinului care vizează Finlanda”.

Analiștii think tank-ului continuă: „Înalți oficiali ai Kremlinului au intensificat amenințările la adresa Finlandei în ultimele săptămâni, inclusiv prin utilizarea unui limbaj care reflectă justificările false ale Kremlinului pentru invazia sa în Ucraina.

ISW continuă să evalueze că strategia pe care Rusia o folosește în prezent pentru a amenința NATO reflectă strategia folosită anterior de Rusia pentru a stabili condițiile informaționale care justifică agresiunea sa împotriva Ucrainei”.

NATO asistă la exercițiile comune Rusia-Belarus. Zapad 2025 arată cum ar vrea Putin să se lupte cu Occidentul

