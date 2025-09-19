SUA a aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia, pentru 780 de milioane de dolari

Stiri externe
19-09-2025 | 07:06
rachete javelin
Profimedia

Statele Unite au anunțat joi că au aprobat vânzarea către Polonia – stat membru NATO aflat la granița cu Ucraina – a unor rachete antitanc Javelin și a lansatoarelor aferente, într-un contract în valoare de 780 de milioane de dolari, potrivit AFP.

autor
Aura Trif

"Această vânzare propusă va sprijini politica externă şi securitatea naţională a Statelor Unite prin consolidarea securităţi unui aliat din NATO care este o forţă de stabilitate politică şi economică în Europa", a declarat Agenţia americană de Cooperare pentru Apărare şi Securitate (DSCA) într-un comunicat.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea, iar DSCA a furnizat notificarea necesară Congresului, care încă trebuie să aprobe tranzacţia.

Polonia este un partener cheie al Ucrainei de când Rusia a invadat ţara în februarie 2022.

Temându-se de ameninţarea rusească, Polonia a lansat în ultimii ani un program rapid de modernizare a armatei sale, semnând mai multe contracte de achiziţii de arme, în principal cu Statele Unite şi Coreea de Sud.

Citește și
aparare flanc estic
De ce ar fi ajuns dronele rusești în Polonia. Planul lui Putin, conform unui înalt oficial UE

Polonia va aloca 4,8% din PIB-ul său apărării anul viitor, comparativ cu 4,7% planificat pentru acest an.

Voturi cumpărate în Republica Moldova. Peste 30 de persoane au fost reținute pentru coruperea alegătorilor

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, Polonia, rachete,

Dată publicare: 19-09-2025 07:06

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
FOTO | Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști
Citește și...
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
Stiri externe
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

De ce ar fi ajuns dronele rusești în Polonia. Planul lui Putin, conform unui înalt oficial UE
Stiri actuale
De ce ar fi ajuns dronele rusești în Polonia. Planul lui Putin, conform unui înalt oficial UE

Rusia testează Occidentul prin drone trimise în Polonia și România, avertizează șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Mesajul vine la câteva zile după ce NATO a lansat misiunea Santinela Estică, pentru a răspunde provocărilor Moscovei.

Casa avariată din Polonia ar fi fost lovită de o rachetă a unui F-16. Președintele Nawrocki a cerut explicații Guvernului
Stiri externe
Casa avariată din Polonia ar fi fost lovită de o rachetă a unui F-16. Președintele Nawrocki a cerut explicații Guvernului

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii după ce ziarul „Rzeczpospolita” a relatat că acoperişul unei case lângă Lublin, avariat în invazia dronelor ruseşti, a fost distrus de o rachetă lansată de un avion F-16 polonez, nu de o dronă.

Recomandări
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, discuții cu marii comercianți pe marginea plafonării prețurilor. Întâlnirea vine după „scandalul stenogramelor”

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește vineri cu marii comercianți pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la unele alimente de bază.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Septembrie 2025

46:15

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28