Trump cere Ucrainei „să se miște rapid” pentru pace. Noi runde de negocieri în weekend, la Miami

Preşedintele american Donald Trump a cerut joi Ucrainei „să se mişte repede” în negocierile cu privire la un plan de pace în vederea opririi conflictului cu Rusia, relatează AFP.

Negociatorii „sunt pregătiţi să ajungă la ceva, dar sper că Ucraina se va mişca rapid (...). De fiecare dată când ei îşi dau prea mult timp, Rusia se răzgândeşte”, a declarat miliardarul într-o discuţie cu presa în Biroul Oval.

O întâlnire între emisari ruşi şi americani cu privire la Războul din Ucraina urmează să aibă loc în acest weekend la Miami, în Florida.

Negocierile SUA–Rusia sunt reluate

Preşedinţia americană nu a furnizat niciun detaliu despre alcătuirea delegaţiilor.

Site-ul Politico scrie că Statele Unite urmează să fie reprezentate de către emisarul Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump Jared Kushner, iar Rusia de către emisarul Kremlinului în probleme economice, Kirill Dmitriev.

[Q]: Mr. President, there's a meeting this weekend on Ukraine and Florida. What are you hoping will come out of that meeting? [President Trump]:

Well, they're getting close to something, but I hope Ukraine moves quickly. I hope Ukraine moves quickly, because Russia is there.… https://t.co/parlH4ZntU pic.twitter.com/MYwJHvyPJ7 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 18, 2025

Această nou rundă de negocieri intervine după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a constatat „progrese” către un compromis între Ucraina şi Statele Unite în privinţa conţinutului planului de propus Moscovei în vederea încetării conflictului, în urma mai multor întâlniri la Berlin între oficiali americani, ucraineni şi europeni.

Zelenski a avertizat însă că Rusia se pregăteşte, în opinia sa, de un nou „an de război” în 2026.

Planul de pace rămâne neclar

Preşedintele rus Vladimir Putin a dat asigurăi miercuri că obiectivele invaziei sale a Ucrainei „vor fi fără nicio îndoială atinse”.

Conţinutul planului de pace american amendat la Berlin împreună cu ucrainenii este necunoscut.

Însă Kievul a anunţat că acesta implică concesii teritoriale din partea sa.

Putin plans on continuing the war. Russia doesn't want peace. Putin:

The goals of the special military operation will, of course, be completed. We would prefer to do it and remove the root causes of the conflict using diplomacy.

But if the opposing country and their foreign… pic.twitter.com/wGzOVkbYtu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 17, 2025

Statele Unite au dat asigurări că ultima propunere conţine garanţii de securitate „foarte puternice”, favorabile Ucrainei şi acceptabile la Moscova, în opinia sa, însă nu au oferit niciun detaliu.

Documentul original al Washingtonului a fost perceput de către Kiev şi europeni ca foarte favorabil Kremlinului.

