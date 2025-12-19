Tacticile îndrăznețe ale Kremlinului. Rusia a plasat spioni pe navele din flota fantomă
Personal rus care are legături cu armata și serviciile de securitate din Rusia a spionat în apele europene în timp ce lucra sub acoperire la bordul navelor care transportau petrol rusesc, susțin surse de informații occidentale și ucrainene.
De la invadarea Ucrainei din 2022, Moscova a creat o așa-numită flotă fantomă, formată din sute de petroliere.
Aceste nave transportă petrol rusesc din porturile sale de la Marea Baltică și Marea Neagră, în ciuda sancțiunilor occidentale, aducând Kremlinului sute de milioane de dolari în fiecare an.
Întreg articolul pe spotmedia.ro