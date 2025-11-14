VIDEO. Ucraina a lovit portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră. Incendii și pagube majore la instalațiile petroliere

Portul rus Novorossiisk a declarat vineri stare de urgență după un atac ucrainean cu drone care a avariat instalații petroliere și a rănit patru persoane, potrivit EFE.

"Novorrosiisk a fost vizat de un atac masiv cu drone din partea regimului de la Kiev. A fost declarată stare de urgenţă", a transmis primarului oraşului-port Andrei Kravcenko pe serviciul rusesc de mesagerie MAX.

Potrivit lui, daune a suferit infrastructura oraşului portuar, în special un depozit şi un doc al companiei Cernomortransnef, filială a Transneft, administratorul reţelei de conducte petroliere din Rusia.

Pagube semnificative în portul rusesc

Kravcenko a indicat că fragmente provenite de la dronele doborâte au provocat, de asemenea, pagube, pe care nu le-a specificat, terminalului de containere NUTEP, precum şi unei instalaţii de depozitare de la terminalul petrolier Sheskharis.

"Incendiul provocat de căderea fragmentelor dronelor a fost stins", a declarat responsabilul rus.

Russian Oil Terminal Port Novorossiysk just got annihilated by Ukraine!!! pic.twitter.com/3VOxyjJxOr — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) November 13, 2025



Potrivit serviciilor regionale de urgenţă, în urma atacului au fost răniţi trei membri ai echipajului unei nave comerciale şi un locuitor din Novorossiisk, al cărui apartament a fost lovit de o dronă.

O serie de explozii au zguduit oraşul portuar rus Novorossiisk, provocând incendii de proporţii la terminalul petrolier Sheskharis şi lovind, potrivit unor informaţii, o bază locală de apărare antiaeriană, conform unui videoclip difuzat de canalul de monitorizare Exilenova, conform United24 media.

???? Launch of one of the Long Neptunes over Novorossiysk. https://t.co/LX0g7BdUod pic.twitter.com/cqX36NdXNs — Oko Gora (@oko_gora_tg) November 14, 2025

Atacul a început puţin după miezul nopţii, cu explozii puternice care au răsunat în oraş şi în districtele învecinate, au transmis locuitori din zonă pe reţelele sociale. Date din satelit ale sistemului de monitorizare a incendiilor FIRMS al NASA au confirmat ulterior existenţa a numeroase focare de incendii în zonă.

Terminalul Sheskharis este considerat un nod critic în actuala infrastructură de export a Rusiei. Orice întrerupere a activităţii sale riscă să provoace blocaje în livrările de ţiţei către pieţele globale, deoarece instalaţia gestionează fluxurile de petrol provenite din mai multe câmpuri şi conducte care alimentează reţeaua din Marea Neagră.

Comunitatea de informaţii open-source CyberBoroshno a raportat că dronele au lovit şi o poziţie de rachete sol-aer S-300/400 aparţinând Regimentului 1537 de apărare antiaeriană al Rusiei. Imaginile postate online arată o minge masivă de foc urmată de o coloană impunătoare de flăcări care se ridică deasupra portului.

În pe fondul haosului provocat de atac în timpul nopţii, zborurile de pe aeroporturile din apropiere, Krasnodar şi Ghelendjik, au fost temporar suspendate.

Rusia a doborât peste 200 de drone

În cursul nopţii trecute, apărarea antiaeriană rusă a doborât 216 drone ucrainene cu aripi fixe în zece regiuni ale ţării şi în peninsula Crimeea (anexată), a comunicat Ministerul Apărării rus pe contul său de Telegram.

Cel mai mare număr de drone doborâte s-a înregistrat în regiunea Krasnodar, unde se află portul Novorossiisk şi unde au fost interceptate şi distruse 66 de drone, conform ministerului rus

A doua regiune rusă cea mai afectată în cursul nopţii a fost Saratov, unde au fost doborâte 45 de aparate fără pilot.

În plus, 19 drone au fost doborâte deasupra Crimeei şi 59 deasupra apelor Mării Negre, care înconjoară atât peninsula anexată de Moscova în 2014, cât şi coasta regiunii Krasnodar.

Principalul obiectiv al atacurilor ucrainene cu drone asupra teritoriului Rusiei îl constituie infrastructurile energetice.

Prin aceste atacuri, Ucraina urmăreşte să facă mai dificilă aprovizionarea cu combustibil a armatei ruse, pe de o parte, iar, pe de altă parte, să reducă capacităţile Rusiei de export de ţiţei şi derivate, una dintre principalele surse de valută ale Rusiei, conform EFE.

