Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 4 morți și peste 70 de răniți. Zelenski acuză Moscova de „terorism deliberat”

Cel puțin 4 oameni, între care o fetiță de 12 ani, au fost uciși, iar alți 70 răniți, în urma unui nou atac masiv dezlănțuit sâmbătă-noapte de ruși asupra orașelor ucrainene.

Potrivit Kievului, de-a lungul a 12 ore, armata Kremlinului a lansat aproape 600 de drone și 50 de rachete balistice și de croazieră.

„Acest atac josnic arată că Moscova nu are nicio intenție de a face pace” a acuzat liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Ore în șir au răsunat în Kiev, Odesa ori Zaporojie sirenele de alarm și tirurile apărării antiaeriene care au neutralizat majoritatea dronelor Shahed și a rachetelor rusești.

Totuşi, cinci rachete și 31 de drone au lovit blocuri de locuințe și case. Preşedintele Volodimir Zelenski a denunţat ceea ce a numit „lovituri sălbatice și terorism deliberat” împotriva orașelor ucrainene.

Însa, şi de la sediul din New York al Naţiunilor Unite, şeful diplomaţiei ruse şi-a permis să susţină încă o dată:

Serghei Lavrov: ”Noi nu atacăm niciodată ținte civile. Se mai întâmplă accidente, însă nu acționăm niciodată intenționat. Și nici nu ne-am trimis dronele sau rachetele împotriva țărilor din Uniunea Europeană sau din NATO”.

Ba mai mult, Serghei Lavrov a adresat un avertisment europenilor.

”Dacă o dronă a părăsit spațiul nostru aerian, probabil că oricine are dreptul să facă cu acea dronă ceea ce consideră necesar pentru a-și asigura securitatea. Dar dacă există încercări de a doborî orice obiect zburător, sau orice obiect în general, pe teritoriul nostru, în spațiul nostru aerian, atunci cred că oamenii vor regreta serios o astfel de acțiune”.

Subiectul incursiunilor rusești pe flancul estic a fost discutat și la reuniunea Comitetului Militar al NATO, organizată la Riga.

Alianţa a anunţat că îşi va intensifica prezenţa în Marea Baltică: va trimite o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu drone din Danemarca.

Pe de altă parte, NATO se declara gata de o posibilă reducere a prezenţei militare americane în Europa.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO: ”Pentru Statele Unite, NATO este importantă şi nu vor lăsa NATO singură. Dar NATO este o alianţă militară şi este legitim ca un aliat să îşi reorienteze resursele în funcţie de ameninţările pe care le percepe la adresa sa. Să presupunem că există dinspre regiunea Indo-Pacific. De acord. Vom asista la o retragere parţială , dar nu la o abandonare a NATO”.

