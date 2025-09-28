Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: 4 morți și peste 70 de răniți. Zelenski acuză Moscova de „terorism deliberat”

Stiri externe
28-09-2025 | 19:27
volodimir zelenski
AFP

Cel puțin 4 oameni, între care o fetiță de 12 ani, au fost uciși, iar alți 70 răniți, în urma unui nou atac masiv dezlănțuit sâmbătă-noapte de ruși asupra orașelor ucrainene.

autor
Știrile PRO TV

Potrivit Kievului, de-a lungul a 12 ore, armata Kremlinului a lansat aproape 600 de drone și 50 de rachete balistice și de croazieră.

„Acest atac josnic arată că Moscova nu are nicio intenție de a face pace” a acuzat liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Ore în șir au răsunat în Kiev, Odesa ori Zaporojie sirenele de alarm și tirurile apărării antiaeriene care au neutralizat majoritatea dronelor Shahed și a rachetelor rusești.

Totuşi, cinci rachete și 31 de drone au lovit blocuri de locuințe și case. Preşedintele Volodimir Zelenski a denunţat ceea ce a numit „lovituri sălbatice și terorism deliberat” împotriva orașelor ucrainene.

Citește și
atac kiev
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu sute de drone și rachete. Patru persoane au murit. FOTO

Însa, şi de la sediul din New York al Naţiunilor Unite, şeful diplomaţiei ruse şi-a permis să susţină încă o dată:

Serghei Lavrov: ”Noi nu atacăm niciodată ținte civile. Se mai întâmplă accidente, însă nu acționăm niciodată intenționat. Și nici nu ne-am trimis dronele sau rachetele împotriva țărilor din Uniunea Europeană sau din NATO”.

Ba mai mult, Serghei Lavrov a adresat un avertisment europenilor.

”Dacă o dronă a părăsit spațiul nostru aerian, probabil că oricine are dreptul să facă cu acea dronă ceea ce consideră necesar pentru a-și asigura securitatea. Dar dacă există încercări de a doborî orice obiect zburător, sau orice obiect în general, pe teritoriul nostru, în spațiul nostru aerian, atunci cred că oamenii vor regreta serios o astfel de acțiune”.

Subiectul incursiunilor rusești pe flancul estic a fost discutat și la reuniunea Comitetului Militar al NATO, organizată la Riga.

Alianţa a anunţat că îşi va intensifica prezenţa în Marea Baltică: va trimite o fregată de apărare aeriană şi alte mijloace, ca răspuns la incidentele cu drone din Danemarca.

Pe de altă parte, NATO se declara gata de o posibilă reducere a prezenţei militare americane în Europa.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO: ”Pentru Statele Unite, NATO este importantă şi nu vor lăsa NATO singură. Dar NATO este o alianţă militară şi este legitim ca un aliat să îşi reorienteze resursele în funcţie de ameninţările pe care le percepe la adresa sa. Să presupunem că există dinspre regiunea Indo-Pacific. De acord. Vom asista la o retragere parţială , dar nu la o abandonare a NATO”.

Sursa: Pro TV

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi,

Dată publicare: 28-09-2025 19:27

Articol recomandat de sport.ro
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
România, la înălțime! Denisa Golgotă, medalie de aur în finală la sol, la Cupa Mondială de la Szombathely
Citește și...
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută
Stiri externe
Ministerul Apărării din Rusia precizează că a lovit instalaţii militare din Ucraina în atacul de noaptea trecută

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat duminică că a lovit instalaţii militare din Ucraina în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Kievul a denunţat un atac masiv cu sute de drone şi zeci de rachete, informează EFE.

 

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu sute de drone și rachete. Patru persoane au murit. FOTO
Stiri externe
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu sute de drone și rachete. Patru persoane au murit. FOTO

Un atac masiv al Rusiei împotriva capitalei Ucrainei a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a cel puțin 27, au declarat autoritățile ucrainene.

Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”
Stiri externe
Rusia spune că nu vrea să atace nicio țară din Uniunea Europeană sau NATO. Dar ”se mai întâmplă accidente”

În plenul Adunării Generale a ONU de la New York, șeful diplomației ruse a transmis că țara lui nu are nicio intenție să atace vreun stat membru al Uniunii Europene sau al NATO.  

Recomandări
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare
Stiri externe
Alegeri parlamentare Republica Moldova 2025, LIVE TEXT. Scrutinul ”poate fi considerat valabil”. Prezența la vot, mai mare

Moldovenii votează astăzi componența noului Parlament în alegerile parlamentare 2025. Aproape 3,3 milioane de cetățeni au drept de vot. Urnele s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”
Romania, te iubesc!
Cu un război la graniță, doar 3,21% dintre români au acces la adăposturi antiaeriene. ”Te pui lângă zid și te rogi”

După trei ani de război la graniță și zeci de drone rusești care ne-au traversat teritoriul, statul român a început să-și pună o întrebare: cât de bine își poate apăra cetățenii în cazul unui conflict?

Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”
Stiri externe
Val de alerte cu bombă în timpul alegerilor din Moldova. Autoritățile acuză Rusia de ”asalt asupra procesului electoral”

Mai multe alerte cu bombă au fost lansate duminică, în timpul procesului de votare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Fără adăpost

42:38

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 17

43:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Septembrie 2025

02:05:08

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28