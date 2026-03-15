Fără a comenta atacul, Statele Unite şi-au îndemnat cetăţenii să părăsească Irakul „imediat”, într-un mesaj publicat pe X de către reprezentanţa diplomatică.

Sâmbătă seara, o bază militară de la aeroportul internaţional din Bagdad, care până de curând găzduia efective ale coaliţiei internaţionale antijihadiste conduse de Washington, a fost ţinta unui atac cu drone, potrivit a doi responsabili de securitate.

„O dronă a căzut în afara zidului de incintă, pe depozite şi structuri temporare, provocând un incendiu”, a precizat pentru AFP una dintre aceste surse.

Odată cu războiul, declanşat la 28 februarie de Israel şi Statele Unite împotriva Iranului şi care a aprins Orientul Mijlociu, Irakul a fost antrenat în conflict: grupuri irakiene pro-iraniene revendică zilnic atacuri cu drone împotriva militarilor americani sau a instalaţiilor petroliere, în timp ce poziţiile acestor facţiuni armate sunt ţinta unor lovituri atribuite Washingtonului sau Israelului.

Sâmbătă, în zori, un jurnalist AFP a văzut fum negru ridicându-se deasupra ambasadei americane, situată în Zona Verde ultra-securizată din Bagdad, care găzduieşte reprezentanţe diplomatice, instituţii internaţionale şi autorităţi guvernamentale. Doi responsabili din domeniul securităţii au menţionat un atac cu drone.

„Miliţiile teroriste pro-iraniene au atacat în repetate rânduri” Zona Verde, potrivit ambasadei, care menţionează, de asemenea, „atacuri repetate” în apropierea aeroportului internaţional din Erbil şi a consulatului din capitala Kurdistanului autonom.

„Nu încercaţi să vă deplasaţi la ambasada din Bagdad sau la consulatul din Erbil, având în vedere riscul de rachete şi drone”, spune avertismentul reprezentanţei diplomatice.

Atacul de sâmbătă este al doilea împotriva ambasadei de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Acesta are loc la câteva ore după loviturile împotriva Brigăzilor Hezbollah.

Trei combatanţi pro-iranieni ucişi într-un atac asupra unei case dintr-un cartier de lux

În noaptea de vineri spre sâmbătă, în cartierul de lux Arassat, unde sunt instalate facţiuni armate, o rachetă a vizat o casă folosită ca sediu de această mişcare armată pro-Iran, clasificată drept grup „terorist” de Washington, a declarat pentru AFP un responsabil din domeniul securităţii. Trei combatanţi au murit în urma acestui bombardament, potrivit unui bilanţ comunicat AFP de un responsabil al Hachd al-Chaabi, o coaliţie de foşti paramilitari care include Brigăzile Hezbollah.

Jurnaliştii AFP au auzit explozii puternice, înainte ca sirenele ambulanţelor să răsune.

„Nimeni din cartier nu ştia că această casă era ocupată de Brigăzile Hezbollah”, a declarat un locuitor din zonă.

Grupul a organizat o înmormântare la Bagdad pentru a-şi omagia cei trei membri decedaţi, printre care se număra şi comandantul Abu Ali al-Amiri.

Responsabilul Hachd a calificat atacul drept o tentativă de „asasinat ţintit”. Informaţii care circulă în Irak sugerează că şeful grupului, Ahmad al-Hamidawi, ar fi fost rănit, dar AFP nu a putut verifica aceste informaţii în mod independent.

La două ore după atac, un atac aerian a vizat un vehicul lângă un pod din estul Bagdadului.

Două surse din domeniul securităţii au anunţat iniţial un mort, înainte ca şeful Hachd să contrazică acest bilanţ, menţionând un rănit, de asemenea membru al Brigăzilor Hezbollah.

Grupul face parte din „Rezistenţa islamică din Irak”, o reţea pro-iraniană care revendică zilnic, de la începutul războiului, „zeci” de atacuri cu drone şi rachete asupra bazelor care găzduiesc soldaţi americani, în Irak şi în Orientul Mijlociu.