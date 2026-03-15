El a dat asigurări că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu are nicio problemă de sănătate, a confirmat că strâmtoarea Ormuz rămâne blocată și a reluat amenințările la adresa vecinilor Iranului care ajută SUA.

Rusia și China, parteneri strategici ai Iranului

Araghchi a numit Rusia şi China „parteneri strategici” ai Iranului și a spus că țara sa beneficiază de „cooperare militară” din partea celor doi adversari ai SUA, dar a refuzat să dea detalii.

„Aceasta include cooperarea militară”, a spus el. „Nu voi intra în detalii cu privire la acest lucru, o cooperare bună cu aceste țări, din punct de vedere politic, economic şi chiar militar”, a subliniat el.

Araghchi a reconfirmat că Iranul nu are intenția de a deschide complet Strâmtoarea Ormuz, o tactică ce a determinat creșterea vertiginoasă a prețurilor mondiale la petrol.

Volodimir Zelenski afirmă că Ucraina nu vrea să piardă sprijinul SUA din cauza războiului din Iran

El a minimizat impactul recentului atac american asupra instalațiilor militare de pe Insula Kharg, prin care trec 90% din exporturile de petrol ale Iranului, și a promis că Iranul va ataca instalațiile petroliere din Golful Persic dacă SUA vor viza infrastructura petrolieră a Iranului.

„Cred că forțele noastre armate au răspuns deja că vor riposta dacă infrastructura noastră petrolieră și energetică va fi atacată”, a spus Araghchi.

„Și vor ataca orice infrastructură energetică din regiune care aparține unei companii americane sau în care o companie americană este acționar. Așadar, reacția ar fi clară”, a amenințat diplomatul iranian.

Iranul apără atacurile asupra vecinilor din Golful Persic

Araghchi a apărat, de asemenea, atacurile Iranului asupra vecinilor săi de-a lungul Golfului Persic, despre care Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit și Arabia Saudită au afirmat că au inclus lovituri iraniene asupra zonelor civile.

Araghchi a acuzat Emiratele Arabe Unite că permit Statelor Unite să lanseze atacuri asupra Iranului din Dubai, Ras Al-Khaimah și alte zone dens populate.

„Este clar că acestea sunt lansate din Emiratele Arabe Unite”, a spus el, adăugând că este „periculos” „se folosească zone dens populate pentru a lansa rachete” împotriva iranienilor.

Oficialii din țările din Golful Persic au negat că ar permite forțelor americane să lanseze atacuri din zone civile.

Pe de altă parte, Araghchi a negat afirmațiile secretarului apărării Pete Hegseth potrivit cărora noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi fost rănit și „desfigurat” în urma atacurilor israeliene și americane care i-au ucis tatăl, ayatollahul Ali Khamenei, precum și pe soția și fiul său.

„Nu există nicio problemă cu noul lider suprem. Sistemul funcționează”, a spus el, dând asigurări că „totul este sub control”.