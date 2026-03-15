Ebrahim Azizi şi-a justificat avertismentul invocând articolul 51 din Carta Naţiunilor Unite, care recunoaşte dreptul unei ţări la autoapărare individuală sau colectivă în cazul unui atac armat, scrie The Hill.

„Prin furnizarea de sprijin în materie de drone regimului israelian, Ucraina eşuată s-a implicat efectiv în război şi, în temeiul articolului 51 din Carta Naţiunilor Unite, şi-a transformat întregul teritoriu într-o ţintă legitimă pentru Iran”, a scris Azizi într-o postare pe platforma socială X.

Fără dovezi concrete în sprijinul afirmațiilor

Azizi nu a oferit nicio dovadă concretă în sprijinul afirmaţiei sale, care a venit în momentul în care campania militară comună a SUA şi Israelului a intrat în a treia săptămână.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat la începutul acestei luni că ţara sa trimite o echipă de specialişti militari în Orientul Mijlociu pentru a ajuta SUA şi aliaţii din Golf să doboare dronele iraniene care se apropie. De asemenea, Zelenski a menţionat într-o postare pe X că mai multe ţări din regiune au solicitat ajutorul Ucrainei pentru a contracara atacurile cu drone.

Zelenski i-a spus joi jurnalistului german Gordon Repinski că ţara sa încearcă să semneze un „acord important de producţie de drone” cu SUA, dar încă aşteaptă aprobarea Casei Albe.

„Nu am avut încă ocazia să semnăm acest document”, a declarat el pe X. „Sper că poate prietenii americani vor fi mai aproape de această decizie acum, mai ales după provocările pe care le vedem în Orientul Mijlociu”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Preşedintele american Donald Trump a respins public ajutorul Ucrainei, declarând vineri pentru Fox News că SUA au „de fapt, cele mai bune drone din lume” şi nu au nevoie de ajutorul Kievului.

Iranul, aliat strategic al Rusiei în războiul din Ucraina

Iranul a fost unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei de la începutul invaziei Moscovei în Ucraina, la începutul anului 2022. Teheranul a furnizat iniţial Rusiei drone de tip Shahed pentru a ataca Ucraina şi, ulterior, a împărtăşit tehnologia, permiţând Moscovei să înfiinţeze o producţie internă.

Potrivit comandantului-şef al Ucrainei, Oleksandr Sîrski, peste 70% din toate dronele de tip Shahed care au vizat capitala şi regiunea Kievului au fost doborâte de interceptori în februarie.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a răspuns sâmbătă, după ce politicianul iranian Ebrahim Azizi a numit teritoriul ucrainean „o ţintă legitimă pentru Iran”, într-o postare pe reţelele sociale, relatează Kyiv Independent.

Ministerul de Externe al Ucrainei a calificat ameninţarea drept „absurdă”, potrivit unei declaraţii a purtătorului de cuvânt Heorhii Tîhii.

„Regimul iranian susţine de ani de zile uciderea ucrainienilor, furnizând direct drone şi tehnologie pentru agresiunea rusă împotriva Ucrainei”, a arătat Tîhi.

„În acest sens, a auzi pe cineva din acel regim ameninţând Ucraina şi invocând dreptul la autoapărare consacrat în articolul 51 al Cartei ONU este absurd. Este ca şi cum ai auzi un criminal în serie justificându-şi crimele prin invocarea codului penal”, a punctat purtătorul de cuvânt.

Rusia, acuzată de implicare în atacurile cu drone ale Iranului

În ultimele zile, Rusia a fost, de asemenea, acuzată că a asistat Iranul în atacurile sale cu drone din Orientul Mijlociu.

Moscova a început deja să culeagă beneficii financiare de pe urma războiului din Iran, care a perturbat pieţele globale de petrol şi a determinat SUA să relaxeze restricţiile privind tranzitul petrolului rusesc.