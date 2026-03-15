Acest pachet de 2,6 miliarde de şekeli a fost decis de miniştri în timpul unei teleconferinţe vineri seara. El va fi utilizat pentru "achiziţii de securitate" şi pentru a răspunde "nevoilor urgente", potrivit cotidianului Haaretz, care nu a oferit alte detalii, relatează AFP.

Conform documentului Ministerului de Finanţe prezentat miniştrilor şi difuzat duminică dimineaţa de mai multe mass-media naţionale, inclusiv televiziunea N12, "având în vedere intensitatea luptelor, a apărut nevoia urgentă şi imediată de a oferi un răspuns operaţional, inclusiv achiziţionarea de muniţii, de armament avansat şi de reaprovizionare a stocurilor critice de luptă".

Se precizează, de asemenea, că aceasta este "o decizie de urgenţă excepţională, menită exclusiv să răspundă nevoilor care decurg din desfăşurarea luptelor".

Sumă va fi retrasă din bugetul de stat, în valoare totală de 222 de miliarde de dolari, aprobat de guvern pe 12 martie şi care urmează să fie adoptat de Knesset (parlament) până la 31 martie, conform relatărilor din presă.

Guvernul lui Benjamin Netanyahu nu a comentat încă oficial această chestiune şi nici nu a specificat la ce vor fi folosite aceste fonduri.