Atac armat la o școală din SUA, soldat cu trei morți şi 17 răniți. Printre decedați se numără și atacatorul

Stiri externe
27-08-2025 | 20:04
politie sua
Shutterstock

O şcoală catolică din oraşul american Minneapolis din Minnesota a fost scena unui atac armat miercuri, a anunţat guvernatorul acestui stat din nordul SUA, Tim Walz, informează AFP şi Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Doi copii au fost ucişi şi alte 17 persoane au fost rănite după ce un bărbat înarmat a deschis focul asupra elevilor care participau la o slujbă la şcoala catolică Annunciation (Buna Vestire) din Minneapolis, au declarat autorităţile.

Atacatorul, înarmat cu o puşcă, o armă automată şi un pistol, a tras zeci de gloanţe care au pătruns prin ferestrele bisericii, au declarat oficialii, precizând că apoi atacatorul s-a sinucis.


"A fost un act deliberat de violenţă împotriva copiilor nevinovaţi şi a altor persoane care participau la slujbă. Cruzimea şi laşitatea de a trage asupra unei biserici pline de copii sunt absolut de neînţeles", le-a declarat jurnaliştilor şeful poliţiei din Minneapolis, Brian O'Hara.

Atacul, la două zile de la începerea școlii

Atacul armat a avut loc la două zile după începerea anului şcolar la şcoala catolică Annunciation, o şcoală elementară privată unde învaţă circa 395 de elevi. Şcoala aparţine de Biserica Catolică Annunciation, ambele clădiri fiind situate într-o zonă rezidenţială în sud-estul celui mai mare oraş din Minnesota.

Citește și
atac armat SUA
Atac armat în faţa unui magazin din SUA. Trei persoane au fost ucise, printre care și un copil. Suspectul a fost reţinut

Oficialii au declarat că atacatorul purta haine negre, avea puţin peste 20 de ani şi nu avea antecedente penale.

Autorităţile nu au publicat numele atacatorului şi au spus că încearcă să găsească un motiv pentru faptele sale.

Children's Minnesota, un spital local, a informat că şase copii primesc îngrijiri medicale.

"Am fost informat despre un atac armat produs la şcoala catolică Annunciation şi voi continua să vă ţin la curent pe măsură ce am mai multe informaţii", a declarat anterior guvernatorul Tim Walz pe reţeaua X, precizând că forţe de poliţie au fost trimise la faţa locului.

"Mă rog pentru copiii şi profesorii noştri a căror primă săptămână de şcoală a fost marcată de acest act teribil de violenţă", a adăugat el.

Declarațiile președintelui Donald Trump

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că a fost "pe deplin informat" despre atacul "tragic" cu arme de foc dintr-o şcoală din Minneapolis.

"Casa Albă va continua să urmărească această situaţie teribilă", a adăugat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

Secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a declarat într-o postare că Departamentul de Securitate Naţională (DHS) monitorizează situaţia şi se află în legătură cu autorităţile locale.

Concluziile întâlnirii dintre Nicușor Dan, Bolojan și Grindeanu. Victoria obținută de magistrați în prima zi de grevă

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, scoala, atac armat,

Dată publicare: 27-08-2025 19:56

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Momentul în care cetățeanul turc a tras focuri de armă în Centrul Vechi. Ar fi intrat ilegal în țară
Stiri actuale
Momentul în care cetățeanul turc a tras focuri de armă în Centrul Vechi. Ar fi intrat ilegal în țară

Atac armat în Centrul Capitalei. Un cetățean turc de 26 de ani a fost reținut de poliție după ce a tras miercuri dimineață șase focuri de armă într-un club.

Atac armat în faţa unui magazin din SUA. Trei persoane au fost ucise, printre care și un copil. Suspectul a fost reţinut
Stiri externe
Atac armat în faţa unui magazin din SUA. Trei persoane au fost ucise, printre care și un copil. Suspectul a fost reţinut

Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas.

Atac armat în New York. Un adolescent de 17 ani a împușcat trei persoane. Polițiștii au fost în alertă. VIDEO
Stiri externe
Atac armat în New York. Un adolescent de 17 ani a împușcat trei persoane. Polițiștii au fost în alertă. VIDEO

Trei persoane au fost împușcate în Times Square, New York, iar poliția a confirmat că un adolescent a deschis focul asupra mulțimii, relatează metro.co.uk

Trei adolescenți care plănuiau un atac armat într-o școală din Danemarca au fost arestați. „Era la fel de șocat ca mine”
Stiri externe
Trei adolescenți care plănuiau un atac armat într-o școală din Danemarca au fost arestați. „Era la fel de șocat ca mine”

Trei adolescenți care plănuiau un atac armat într-o școală din Kolding, sudul Danemarcei, au fost arestați, evitându-se astfel o posibilă tragedie, potrivit postului Danmarks Radio, citat de AFP.

Atac armat într-o bază americană. Cinci soldați au fost împușcați. Suspectul, un militar, a fost prins
Stiri externe
Atac armat într-o bază americană. Cinci soldați au fost împușcați. Suspectul, un militar, a fost prins

Cinci soldați au fost răniți la Fort Stewart, în Georgia, într-un atac. Comandantul bazei militare a izolat incinta, iar în proximitate au fost instituite baraje ale forțelor de ordine.

Recomandări
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală
Stiri Politice
Concluziile întâlnirii Dan-Bolojan-Grindeanu: ofertă îndulcită pentru magistrați, tăieri consistente în administrația locală

Greva din justiție i-a obligat pe liderii coaliției să modifice proiectul de lege care reglementează vârsta de pensionare a magistraților. În plus, coaliția a ajuns, marți seară, la o înțelegere și pentru reducerea posturilor din administrația locală.

Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală
Stiri actuale
Depozitul „Dragonul Roșu” încă arde mocnit, după 18 ore. Nivelul de poluare depășește și de patru ori limita, în Capitală

Flăcări mari au distrus, azi-noapte, un depozit al complexului en-gros „Dragonul Roșu” de lângă București. Nici acum incendiul nu a fost stins în totalitate, iar fumul gros produs de materialele plastice din interior a străbătut zone din Capitală.

Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari
Stiri Economice
Piața rezidențială din București se pregătește să treacă la noua realitate economică. Dezvoltatorii arată spre costurile mari

Casele și apartamentele noi au ajuns un lux pentru mulți români. În marile orașe, chiar și locuințele mici sunt scoase la vânzare cu sute de mii de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 August 2025

54:16

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59