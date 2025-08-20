Momentul în care un bărbat a tras focuri de armă pe o terasă din Centrul Vechi. Atacatorul ar fi intrat ilegal în țară

Atac armat în Centrul Capitalei. Un cetățean turc de 26 de ani a fost reținut de poliție după ce a tras miercuri dimineață șase focuri de armă într-un club.

Gloanțele nu au rănit pe nimeni, iar imediat după atac suspectul a încercat să fugă și să scape de armă.

În imaginile de pe camerele de supraveghere se observă suspectul care se apropie de colțul terase. Este îmbrăcat în alb, are capul acoperit cu o șapcă. Pare că se uită după cineva anume din interiorul clubului.

În mâna dreaptă ține și un telefon mobil, poate că ținea legătura și cu altcineva prin telefon.

În momentul în care se asigură că își vede ținta, scoate arma și execută șase focuri. Vorbim de o armă letală, un pistol de 9mm. Unul din gloanțe a trecut prin geamul de la etaj al clubului. Celelalte, spun polițiștii criminaliști, s-au oprit undeva în zona copertinei. După ce a comis atacul, individul a luat-o la fugă.

Imediat după el a ieșit unul din bodyguarzii clubului, care a fost ajutat de martori, a reușit să ia urma și să alerge după el, deși știa că este înarmat. Vorbim de o persoană special antrenată în astfel de situații.

L-a urmărit pe individ până pe Splaiul Unirii, acolo unde, într-o parcare, a reușit să îl imobilizeze. Un alt bodyguard care îl urmărea pe acesta, a reușit tot așa, cu ajutorul martorilor, să afle că individul aruncase într-un coș de gunoi arma.

Pistolul de 9mm și el au fost predați apoi polițiștilor, care au desfășurat cercetări la fața locului. Acest suspect, cetățean de 26 de ani din Turcia, care, se pare, a intrat ilegal în România. Mai întâi ar fi ajuns în zona Greciei și de acolo ar fi intrat în România.

La audieri a fost adus un translator, însă a refuzat să colaboreze cu anchetatorii. Nu și-a motivat în niciun fel atacul, așa că anchetatorii merg pe mai multe variante. E posibil să fie vorba de un mesaj de amenințare către cineva, însă la fel este posibil să se fi certat cu cineva din interiorul clubului.

În urma cercetărilor, polițiștii mai spun că un alt atac asemănător a avut loc în urmă cu o săptămână, tot în zona Centrului Vechi și că s-ar putea să existe legătură între cele două și să fie vorba de același atacator.

