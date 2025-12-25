Regizorul Stere Gulea: „Doar 30% dintre români au aspirații occidentale. Pesemne că vom trece printr-un regim autocratic”

25-12-2025 | 14:07
Stere Gulea
Pro TV

Regizorul Stere Gulea estimează, într-un interviu, că România ar putea trece cel mai probabil printr-un regim autocratic, deoarece acesta reflectă nivelul de aspirații al majorității populației.

Aura Trif

Acesta povesteşte că a fost prezent, în ultimii 36 de ani, la mai toate mişcările de protest care au cerut modernizare, reformă şi anticorupţie – în decembrie 1989, în 1990, în 2010, în 2017-2018 şi, ultima oară, în urmă cu două săptămâni, la manifestaţiile de după apariţia documentarului Recorder. Încercând să facă o paralelă între generaţia sa, care a protestat în anii ’90 faţă de regimul neocomunist al lui Iliescu, şi generaţia actuală, Stere Gulea spune că tinerii de acum sunt mai focusaţi, ştiu mai clar ce vor şi sunt mai direcţionaţi pentru a-şi atinge scopurile.

Regizorul celebrei ecranizări a romanului Moromeții, Stere Gulea, a mărturisit că o mare parte a comunității aromâne, din care face parte, este surprinsă de faptul că el nu simpatizează Mișcarea Legionară. Gulea a afirmat fără rezerve că, în opinia sa, ideile și metodele legionarilor sunt primitive, iar liderul mișcării, Corneliu Zelea Codreanu, avea probleme psihice.

Printre filmele regizorului Stere Gulea se numără și „Sunt o babă comunistă”, disponibil pe VOYO.

În ceea ce-l privește pe președintele Nicușor Dan, Gulea îl descrie drept un om inteligent, care încearcă să apropie faliile din societatea românească, deși se simte și el copleșit de responsabilitățile pe care le are.

Dacă ar fi să faceţi o paralelă între ce gândeau, ce voiau oamenii la începutul anilor ’90 şi cei de acum, ce concluzii aţi trage?

Stere Gulea: Cred că atunci starea oamenilor era mult mai difuză. Mai confuză. De fapt, era un fel de strigăt de neputinţă, pentru că se ieşea din vechiul regim cu atâtea şi atâtea restricţii în privinţa exprimării părerilor şi oamenii nu ştiau, de fapt, încotro se îndreaptă societatea. Bun, erau reperele lumii occidentale, ale lumii libere. Dar cum ajungi acolo? Adică nici măcar nu-şi puneau problema cum se ajunge acolo. De fapt, credeau că se ajunge uşor şi, peste noapte, realitatea contrazicea la modul absolut aceste lucruri. Din cauza asta eu cred că era o lume care se manifesta zgomotos, dar confuz şi neputincios. Oarecum şi autarhic. […] Comparativ, eu cred că generaţiile noi sunt mult mai bine orientate. Adică, în primul rând, cred că îşi targetează, cum se spune, protestul pe o anumită problemă, cum a fost acum problema Justiţiei. Spre deosebire de noi, cei din generaţia anilor 1990-2000, care eram împrăştiaţi, nu ştiam ce vrem. Şi regimul politic de atunci era, de fapt, o continuare a celui vechi, o reflexie a acestuia. Chiar dacă toată lumea vorbea de democraţie, de libertatea expresiei, până la urmă erau şi autocenzurări şi tot felul de de constrângeri şi mentale, şi prejudecăţi, şi spaime şi aşa mai departe.

[…] Corupţia ne afectează pe toţi! Şi corupţia de mult timp a fost percepută ca fiind corupţie politică. Ori, nu! Corupţia, din nefericire, este o stare endemică în România. O judecătoare a avut o formulă drastică, dar nu departe de adevăr: dacă funcţionează ceva bine România, aceea este corupţia! Ăsta e tristul adevăr. Peste tot! Noi, românii, facem lucruri care ţin de corupţie.

Regizorul a mărturisit că o avut de gând să facă un nou documentar și despre protestele violente anticorupție din 2017-2018.

Ce părere are regizorul depre legea Vexler, întoarsă în Parlament de președintele Nicușor Dan

Stere Gulea: Eu cred că noi avem tendinţa asta de a ne inflama şi ne exprimăm sub stare inflamatorie, ca să zic aşa. Ar trebui să fim puţin mai atenţi când ieşim cu declaraţii. Vorbesc de oamenii care îşi permit să iasă. Eu cred că lucrurile trebuiesc privite mai în adâncime. Nu toţi cei care simpatizează cu aceste mişcări suveraniste sunt antisemiţi sau pro-legionari. Cred că o bună parte nici nu sunt! Şi atunci trebuie să te gândeşti ca preşedinte, zic eu, la această parte care aderă din confuzie, din derută. Pentru că, dacă antagonizezi… Eu nu sunt pentru antagonizare! Poţi să spui ferm: „Băi, nu împărtăşesc chestia asta!“. Dar nu-i spui: „Bă, eşti prost!“. Îl asculţi, vezi ce vrea. Eu cred în buna intenţie a preşedintelui care are şi impulsuri şi are şi minte şi îşi dă seama că lucrurile sunt mult mai nuanţate decât partizanatul ăsta inflamatoriu. […] Eu nu zic că ceea ce a făcut el a fost suficient de măsurat ca preşedinte. Cred că s-a pripit. Cred că trebuia să lase: „Domnule, s-a pornit o chestie, asta e!“. Dar şi reacţiile nu m-au mulţumit.

Despre viața în perioadă comunistă și despre oamenii care elogiază acum regimul și duc dorul acelor vremuri, regizorul a declarat: „Lor li se pare că le aveau. Adică uită, de fapt! E vorba de uitare, de amnezie. Când îi întrebi concret, îţi răspund „dar aveam frigiderul plin!“ sau ceva de genul ăsta. Aveai pe naiba! De unde aveai? N-aveai! Dar oamenii preferă să-şi facă o carapace de argumente pentru regretul ăsta. Tot individualismul ăsta l-a făcut pe om să se trezească singur. Şi e greu să fii singur şi să ai opţiuni clare şi sănătoase! E foarte greu! Din cauza asta nu-mi permit să-i judec pe oameni. Pentru că, OK, s-a schimbat, în ’90 a venit asta, dar până la urmă, ce rămâne grosso modo? Politicieni corupţi, nesimţiţi, agramaţi, toate relele parcă s-au adunat ca să fie selectaţi, în general, numai oameni de genul ăsta.”

Despre administrația Trump și relația ei față de Rusia, regizorul Stere Gulea declară:

„Eu înclin să cred că Trump se înţelege mai bine cu Putin decât cu liderii europeni ca mentalitate. E clar că omul are o mentalitate de autocrat. El trafichează! Şi, deci, asta dă şanse mai mari ruşilor în perspectivă ca ţelurile lor să fie atinse. Greu de precizat cum şi cât, pentru că şi ei, la rândul lor, cu siguranţă au mari probleme. Adică toată agresivitatea asta a lor nu este numai ofensivă, este generată şi de defensivă. Rusia nu cred că are şanse să mai fie mare putere! Dar asta nu înseamnă că puterea ei de penetraţie pe ceea ce propagă nu are sorţi de izbândă la noi”

Întrebat ce şanse are România să se întoarcă în siajul Kremlinui, Stere Gulea spune: „Nu la modul ăla, dar pesemne că va trece printr-un regim autocratic! Din multe puncte de vedere e cel mai probabil să fie aşa ceva, pentru că societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta, să ştiţi! Ca aspiraţie! N-au aspiraţiile occidentale, să ştiţi! Eu zic că doar undeva, 30% din populaţia României, se identifică cu valorile occidentale. Parte din populaţie care, la rândul ei, are mari probleme de identitate, pentru că multe lucruri s-au pierdut. Toate schimbările, aşa-zis modernizările lumii occidentale, cu toate libertăţile astea, e greu de a face opţiune cu ele, să ştiţi! Bun, acum ştiţi cum e, orice predicţie este sortită oricând ridicolului. Dar dacă m-aţi întrebat cum văd eu viitorul politic, cam aşa îl văd!”

Sursa: News.ro

