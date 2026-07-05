Agenţia britanică de presă precizează că nu a putut verifica imediat relatarea.

Conform ABC News, printre răniţi, care nu au fost identificaţi public, se numără doi bărbaţi (de 33 şi 37 de ani), două femei (de 21 şi 25 de ani) şi patru băieţi, de 6, 7, 12 şi 14 ani.

"Toate victimele au fost transportate de serviciile de urgenţă la spitalele locale, unde şapte persoane au fost înregistrate în stare stabilă", a precizat NYPD, adăugând că "femeia de 21 de ani este înregistrată în stare critică".

Poliţia a precizat că a recuperat o armă de foc de la faţa locului, dar că nu a efectuat nicio arestare.