Atacatorul a fost ucis de agenți.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Atacul a avut loc la prânz, într-o zonă aglomerată din centrul metropolei canadiene, cu numeroase magazine și birouri. Un individ îmbrăcat în haine de camuflaj a deschis focul într-un hotel.

Chief Fady Dagher, polițist: La început, nu știam la ce să ne așteptăm. Nu știam cu ce ne confruntăm. De aceea am delimitat o primă zonă a crimei, un prim perimetru de investigație. Ulterior, am stabilit și un al doilea perimetru, într-o altă zonă, pentru a ne asigura că persoana pe care am neutralizat-o era într-adevăr suspectul.

Nu se cunoaște motivul atacului

În acele momente de haos s-a înregistrat și un incident tragic. Imaginile filmate de un martor surprind momentul în care un civil apare brusc în apropierea unei polițiste. Femeia reacționează instantaneu, iar câteva clipe mai târziu bărbatul se prăbușește la pământ.

Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cine a tras glonțul fatal: agenta sau atacatorul care se apropia de cei doi.

Suspectul, un bărbat alb, a fost ucis în schimbul de focuri cu autoritățile. Un al doilea polițist este rănit. Anchetatorii încă nu au găsit un motiv pentru atac.

Presa canadiană scrie, totuși, că bărbatul era un anti-feminist convins.