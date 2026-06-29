Atac armat în Germania. Cinci oameni au murit în orașul Stade. Un suspect a fost arestat
Atac armat în Germania. Cinci oameni au murit în orașul Stade. Un suspect a fost arestat

Atac armat în Germania. Cinci oameni au murit în orașul Stade. Un suspect a fost arestat

Stiri externe
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Data actualizării:
Politia politist germania shutterstock 2641487905
Shutterstock

Cinci persoane au fost ucise luni într-un incident armat în orașul Stade, din nordul Germaniei, a anunțat poliția. Un suspect a fost arestat, a relatat agenția de știri germană dpa, citând surse din cadrul poliției, potrivit Associated Press.

autor
Cristian Matei

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În schimb, BBC afirmă că două persoane au fost arestate, dintre care una este suspectă.

Poliția a precizat că în prezent nu mai există nicio amenințare pentru populație.

De asemenea, prin intermediul canalelor de social media, autoritățile au recomandat oamenilor să evite zona.

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„S-au tras focuri de armă în apropierea unui centru pentru tineri din centrul orașului”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, citat de Der Spiegel.

Conform sursei citate, mai multe publicații media se referă la acesta ca fiind un centru pentru mame și copii.

Serviciile de urgență sunt prezente la fața locului în număr mare, relatează NDR și alte surse media.

Poliția îndeamnă oamenii, prin intermediul rețelelor sociale, să evite zona din jurul locului incidentului de pe strada Dankersstraße.

Deocamdată, nu sunt disponibile alte informații suplimentare cu privire la atac.

Poliția a transmis că desfășoară o operațiune de amploare într-o zonă situată în afara centrului orașului.

Stade are aproximativ 50.000 de locuitori și se află la vest de Hamburg.

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Sursa: Associated Press BBC NEWS Der Spiegel

Etichete: germania, atac armat,

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