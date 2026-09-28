Mai multe trenuri au înregistrat întârzieri, potrivit News.ro.

„În această dimineață, la ora 05:46, în timpul garării la linia 5 din stația București Nord a unei garnituri electrice aparținând operatorului de transport feroviar Ferotrafic, s-a produs ruperea unui pantograf, situație care a determinat scoaterea temporară de sub tensiune a unor sectoare ale liniei de contact și afectarea circulației feroviare în zona stației. Pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, au fost aplicate măsuri operative de scoatere de sub tensiune a instalației de electrificare din zonele afectate”, informează Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.

La ora 06:37, liniile din stația București Nord au fost repuse sub tensiune, cu excepția liniei 5, unde este garată garnitura implicată în incident și unde intervenția continuă.

Circulația feroviară a fost reluată etapizat

Personalul de specialitate intervine cu drezina pantograf, atât pentru asigurarea pantografului rupt, cât și pentru verificarea și remedierea deficiențelor apărute la linia de contact.

Circulația feroviară a fost reluată etapizat, însă, până la finalizarea intervenției la linia 5, pot apărea modificări operative și întârzieri în zona stației București Nord.

„Se acționează pentru remedierea completă a situației și revenirea circulației feroviare la parametrii normali, în condiții de siguranță”, precizează CFR SA.