Premierul Suediei a subliniat că orice acord de pace trebuie să țină cont de termenii Ucrainei. Între timp, a intrat în vigoare un armistițiu limitat, în scop umanitar, pentru orașul ucrainean Oleșki, aflat sub ocupație rusă.

Liderii Finlandei și Norvegiei, care acum o săptămână se întâlneau la Oslo cu Volodimir Zelenski și cu emisarul american Steve Witkoff, au vorbit la telefon acum cu Vladimir Putin. Nordicii au inițiat această convorbire în trei, apoi l-au informat pe Volodimir Zelenski despre cele discutate.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a subliniat că, deși Finlanda și Norvegia sunt susținătoare ferme ale Ucrainei, ambele țări se învecinează cu Rusia, iar deznodământul războiului le va afecta atât pe ele, cât și Europa în ansamblu.

Însă premierul danez Mette Frederiksen s-a arătat sceptic în legătură cu acest demers.

Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei: „Nu văd niciun semn că Rusia își dorește pacea cu Europa – nici în războiul hibrid care se desfășoară în fiecare zi, nici în Ucraina, unde lansează zilnic atacuri violente și agresive. Cred că ar trebui să menținem Europa unită, în loc să acționăm fiecare pe cont propriu”.

Între timp, a intrat în vigoare un armistițiu – limitat și local – pentru a permite operațiuni umanitare în orașul Oleșki, de pe malul Niprului, aflat sub ocupație rusă încă din 2022.

Hanna Arhirova, The Associated Press: „Armistițiul face parte dintr-o misiune umanitară negociată cu medierea Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump. Obiectivul este ca ajutoarele să ajungă în Oleșki. Astăzi, până la 2.000 de oameni se mai află acolo, chiar pe linia frontului. Alimentele și medicamentele sunt pe terminate. Nu există electricitate, încălzire sau apă curentă. Oamenii nu pot pleca. Drumurile de ieșire din zonă sunt minate și presărate cu mașini arse, iar dronele zboară pe deasupra”.

Temporar, Rusia a încetat bombardamentele aeriene asupra orașului Herson, aflat pe celălalt mal al Niprului. Acest pod este singura cale de legătură cu Oleșki.

Hanna Arhirova, Associated Press: „Într-o zi obișnuită, nu aș putea sta aici fără vestă antiglonț și cască de protecție. Chiar și drumurile de aici sunt acoperite cu plase de protecție, deoarece dronele rusești vânează în permanență mașini, alte infrastructuri și clădiri rezidențiale”.

Au fost făcute publice imagini de la regăsirea emoționantă a două femei cu familiile lor, după ce au fugit din Oleșki, aflat sub ocupație rusă, pe biciclete. Au parcurs apoi 2.000 de kilometri prin Rusia și Belarus pentru a ajunge în teritoriile Ucrainei libere.

O unitate antidronă ucraineană le-a oferit câtă protecție a putut în cursul extraordinarului lor periplu. O dronă de atac rusească chiar le-a țintit pe temerarele cicliste la un moment dat. Dar a fost bruiată de ucraineni și și-a ratat ținta.

Femeie: „Cea mai grea parte a fost să ajungem de la Oleșki la Radensk. După aceea, totul a fost grozav. Doar călătoream dintr-un loc în altul... Vreau să-i mulțumesc prietenei mele. Mi-e ca o soră. Am trecut prin acest război împreună și până la urmă am găsit curajul să facem asta împreună. Suntem ucrainence!”