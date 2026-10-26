Rămâne, însă, lipsa critică de interceptoare pentru sistemele anti-aeriene Patriot. În același timp, atât Kievul, cât și Moscova au confirmat că discuțiile de pace între ruși și ucraineni sub mediere americană vor fi reluate luna viitoare în Arabia Saudită. Dar fără ca liderii statelor implicate să participe.

Liderul de la Kiev a confirmat - Statele Unite au restabilit accesul deplin al Ucrainei la serviciul de internet prin satelit Starlink și la cel de uz militar, Starshield.

De asemenea a fost reluat complet schimbul de informații de la sateliți, care semnalează timpuriu lansările iminente de rachete balistice rusești.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Prin urmare, astăzi le mulțumesc americanilor și echipei noastre pentru că două probleme — cele legate de informații și de Starlink — au fost rezolvate. A mai rămas problema apărării antiaeriene. Aceasta este una dintre componentele discuțiilor noastre.

Reporter: În ceea ce privește rachetele pentru sistemele Patriot, nu există niciun progres în această privință?

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: Există progrese, doar că sunt foarte lente. Sunt mai lente decât ritmul în care Rusia produce rachete. Lucrurile nu pot funcționa așa. Nu poți să spui: "Da, vă vom da rachetele", iar apoi să nu le livrezi timp de o lună sau două. Pur și simplu, așa ceva nu funcționează.

Accesul Ucrainei la serviciul Starshield fusese restricționat după o dispută publică între Volodimir Zelenski și Donald Trump, legată de acordul Statelor Unite cu Rusia privind importurile de motorină rusească, dar și de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Pe de altă parte ...

Volodimir Zelenski: „Am convenit, iar americanii au confirmat că și Putin le-a confirmat acest lucru, că echipele noastre se vor întâlni în noiembrie, într-un format trilateral: America, Rusia și Ucraina. Desigur, este important pentru noi ca și Europa să fie prezentă”.

Volodimir Zelenski a confirmat că negociatorii ucraineni se vor întâlni luna viitoare în Arabia Saudită, sub mediere americană, pentru a relansa discuțiile de pace, care se află în impas de la începutul anului.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Decizia de a relua negocierile trilaterale nu implică nicio restricție asupra operațiunilor de luptă”.

Același purtător de cuvânt al lui Vladimir Putin a mai declarat că Moscova speră ca ucrainenii să respecte acordul pentru un armistițiu limitat, pentru desfășurarea operațiunilor umanitare în orașul Oleşki, aflat sub ocupație rusă.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „În scopuri umanitare, cu siguranță că da. În mod firesc, acest lucru ar putea crea un precedent. Sperăm că partea ucraineană va respecta toate acordurile încheiate cu participarea directă a negociatorilor americani și a Melaniei Trump”.