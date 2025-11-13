Aproximativ 38 de kilograme de plicuri de „ceai” au ajuns în mod misterios pe malul unei insule. Ce se ascundea în ele

13-11-2025 | 12:21
Din septembrie, locuitorii insulei Jeju din Coreea de Sud au observat mici pachete, ce păreau a fi pungi de ceai chinezesc, pe mal. La o verificare mai atentă, însă, s-a descoperit că acestea conțineau droguri.

Poliția a declarat că aproximativ 28 kg (62 lbs) de drog, ambalat în folie și etichetat cu caracterul chinezesc pentru „ceai”, au fost găsiți în cel puțin opt cazuri, scrie BBC.

Ketamina este utilizată ca anestezic în proceduri medicale, însă consumul recreativ este ilegal în Coreea de Sud. Utilizată incorect, poate provoca daune severe fizice și mentale, inclusiv afectarea inimii și plămânilor.

Un muncitor a găsit o captură uriașă

Garda de Coastă din Jeju a format o echipă pentru a investiga posibilele rute terestre și maritime prin care drogurile ar fi putut ajunge în țară. Autoritățile au avertizat locuitorii să nu atingă sau să deschidă obiecte suspecte găsite pe plajă și să le raporteze imediat poliției.

Pe 15 octombrie, un lucrător care curăța plaja a găsit 20 kg din aceste „droguri în pungi de ceai” – cea mai mare captură din ultimele două luni – de-a lungul coastei Seogwipo, în sudul insulei Jeju.

La începutul acestei săptămâni, o echipă formată din peste 800 de soldați, polițiști și voluntari civili a fost mobilizată pentru a scana plajele din Jeju City, pe coasta de nord a insulei de vacanță, a relatat Korea JoongAng Daily.

Anchetatorii se concentrează acum pe posibilitatea ca drogurile să fi ajuns pe insulă prin curenții marini, potrivit ziarului național.

Șeful unității antidrog a Gărzii de Coastă a declarat că descoperiri similare de „droguri în pungi de ceai” au fost făcute și în Pohang, un alt oraș din Coreea de Sud, dar și pe insula Tsushima din Japonia.

Locuitorii din Jeju și-au exprimat îngrijorarea cu privire la prezența drogurilor ilegale pe plajele lor.

„Îmi aduc des copiii pe această plajă”, a declarat Kim, un locuitor care a fost martor la operațiunea de căutare pe scară largă din Jeju City. „Să vezi atâția oameni căutând droguri este înfricoșător. Mi se face pielea de găină doar la gândul că un copil ar putea atinge așa ceva”, a spus Kim pentru Korea JoongAng Daily.

Yoon Heung-hee, profesor la Universitatea Hansung, în departamentul de dependență de droguri și alcool, sugerează că în spatele pachetelor de ketamină ar putea sta un sindicat mai mare.

Unele grupuri criminale folosesc metoda „sea bump” pentru a transporta narcotice, a explicat el, care presupune aruncarea în ocean a pachetelor de droguri echipate cu dispozitive de localizare, pentru a fi recuperate ulterior.

Grupurile criminale ar fi putut încerca să transporte drogurile prin Coreea de Sud, folosind Jeju, „profitând de controalele relaxate de la aeroporturi și porturi”, a declarat profesorul Yoon pentru The Hankyoreh, un alt ziar local.

Sursa: BBC

Dată publicare: 13-11-2025 12:00

