Totul după ce o navă similară a fost atacată în largul coastelor Omanului, în apropierea Strâmtorii Ormuz, iar un port din zonă a fost vizat de drone, ceea ce amplifică îngrijorările privind siguranța transportului maritim de petrol și gaze naturale. Specialiștii avertizează că astfel de incidente pot provoca, pentru o scurtă perioadă, creșteri ale prețului petrolului și fluctuații pe piață.

Incendiul izbucnit la bordul petrolierului Skylight, sub pavilion Palau, a avut loc în largul coastei Omanului, în apropierea Strâmtorii Ormuz. Patru membri ai echipajului au fost răniți, dar au fost evacuați în siguranță. Și portul din Oman a fost ținta dronelor iraniene.

Michael Clarke, analist pentru securitate globală, Sky News: „Nu știm ce a cauzat incendiul, pare să fi fost lovit de o dronă. Dar orice incident de genul acesta toarnă teamă pe piața asigurărilor. Și asta oprește vasele să treacă prin strâmtoarea Hormuz. Și iată încă un exemplu că Iranul poate avea un impact. De ce ne pasă? Ne pasă, fiindcă așa se ajunge la o creștere accentuată a prețului petrolului. Este o pârghie foarte importantă pe care o are Iranul”.

Din imaginile surprinse pe platforma MarineTraffic, în zona Strâmtorii Ormuz vedem mai puține nave aflate în tranzit pe culoarele principale.

Specialiștii vorbesc despre cel puțin 150 de petroliere, inclusiv nave care transportă țiței și gaz natural lichefiat, cu zeci de muncitori români la bord, ancorate în apele Golfului, dincolo de strâmtoare, iar alte zeci sunt staționate de cealaltă parte a punctului strategic.

Corespondent Știrile ProTV: „Strâmtoarea Ormuz este unul dintre punctele strategice ale transportului global de petrol și gaze naturale. Se află între Oman și Iran și leagă Golful Persic de Golful Oman, cu ieșire spre Marea Arabiei. Poziția Emiratelor Arabe Unite, un producător major de petrol, împreună cu terminalele de export din Arabia Saudită, fac ca aproximativ 20% din petrolul global să tranziteze această strâmtoare. Exporturile de petrol depind de această rută foarte îngustă, situată aproape de țărmul Iranului, ceea ce face zona extrem de vulnerabilă și, în acest fel, crește costul asigurărilor pentru transportul maritim”.

Claudiu Cazacu, specialist piețe financiare: „Traficul nu a fost oprit, dar de facto nu își mai asumă companiile riscul de a tranzita, de vreme ce văd că există salve de rachete din ambele părți și riscul de a fi lovit un petrolier dinspre Iran există și riscul indirect. De facto traficul nu este oprit, dar este ca și cum ar fi, pentru că exportatorii nu vor să își asume riscul de a pierde o încărcătură importantă”.

Analiștii de la Goldman Sachs au estimat anterior că blocarea strâmtorii ar putea împinge prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril. Piața rămâne volatilă, iar evoluția depinde de reducerea tensiunilor din regiune – dacă se calmează rapid, va fi un șoc de scurtă durată.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială: „Va fi un vârf de moment care va fi cauzat de reacții ale pieței, de faptul că anumite sectoare economice, anumite companii care sunt absolut obligate să consume petrol se vor grăbi să se pună la adăpost, dar să nu creăm panică spunând oamenilor că se scumpește energia pe toată linia, nici nu se pune problema. Vorbim de niște fluctuații de moment”.

Într-o ședință programată, OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, a convenit asupra unei creșteri modeste a producției de petrol, de 206.000 de barili pe zi. Specialiștii atrag atenția că majorarea nu este suficient de puternică pentru a calma complet piețele, având în vedere dimensiunea actuală a producției și a exporturilor.