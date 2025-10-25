Armata israeliană a atacat un membru al Jihadului Islamic în centrul Gazei. Lovitura a încălcat armistițiul mediat de SUA

armata israeliana
Shutterstock

Armata israeliană a anunţat sâmbătă seara că a lansat o lovitură aeriană care a vizat un membru al organizaţiei teroriste Jihadul Islamic în centrul Fâşiei Gaza, în pofida acordului de încetare a focului mediat de SUA, relatează AFP şi Reuters.

Sabrina Saghin

Un armistiţiu fragil este în vigoare de două săptămâni între mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aliată a Jihadului Islamic, şi Israel, deşi acesta din urmă îşi rezervă dreptul de a-şi apăra forţele.

„Cu puţin timp în urmă, armata israeliană a lansat un atac ţintit în zona Nuseirat, din centrul Fâşiei Gaza, care a vizat un terorist al organizaţiei Jihadul Islamic ce plănuia să comită un atac terorist iminent împotriva trupelor armatei israeliene", a declarat armata într-un comunicat.

În atac a fost lovită o maşină civilă, rănind patru persoane, a anunţat spitalul Al-Awda.

„Spitalul a primit patru răniţi după ce armata de ocupaţie israeliană a vizat o maşină civilă în zona Clubului Al-Ahli, din tabăra Nusseirat, în centrul Gazei", a declarat spitalul.

Cel mai grav scenariu de foamete se desfăşoară acum în Gaza
OMS, date îngrijorătoare: Cel puţin 7 miliarde de dolari sunt necesari pentru reconstrucţia sistemului de sănătate din Gaza

Armata israeliană a declarat ca îşi va continua operaţiunile în Fâşia Gaza „pentru a elimina orice ameninţare imediată" împotriva trupelor sale.

