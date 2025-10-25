Marco Rubio dă asigurări că eforturile continuă pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza

25-10-2025 | 20:10
marco rubio
Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Israel, a dat asigurări că eforturile pentru repatrierea rămăşiţelor ostaticilor din Gaza continuă, într-o întâlnire cu rudele a doi militari israeliano-americani dispăruți.

„Nu îi vom uita pe ostaticii care au murit în captivitate, în mâinile Hamas. Astăzi m-am întâlnit cu familiile cetăţenilor americani Itay Chen şi Omer Neutra", a scris Marco Rubio într-un mesaj pe reţeaua X.

„Vom continua eforturile până când rămăşiţele lor - şi ale tuturor celorlalţi - vor fi repatriate", a adăugat el.

„Vă mulţumim", a reacţionat pe X principala organizaţie care militează pentru returnarea ostaticilor. "13 ostatici (care au murit în captivitate) trebuie să se întoarcă acasă. 13 familii au nevoie de răspunsuri. Vă rugăm să nu vă opriţi până când ultimul ostatic nu vor fi predat", a mai spus organizaţia.

Pe 7 octombrie 2023, sergentul Itay Chen, în vârstă de 19 ani, era staţionat la graniţa cu Fâşia Gaza când Hamas şi aliaţii săi au lansat atacul împotriva Israelului, care a declanşat războiul din Fâşia Gaza. Armata israeliană a anunţat moartea sa în martie 2024.

Căpitanul Omer Neutra, voluntar în forţele armate israeliene, a fost ucis pe 7 octombrie, la vârsta de 21 de ani, într-un atac asupra tancului său la graniţa dintre Israel şi Fâşia Gaza. El a fost scos din tanc de către atacatori, împreună cu alţi trei soldaţi, conform imaginilor publicate de Hamas.

Şeful diplomaţiei americane este ultimul dintr-o serie de importanţi oficiali americani care au vizitat Israelul săptămâna aceasta, după emisarul Steve Witkoff, ginerele preşedintelui Donald Trump, Jared Kushner, şi vicepreşedintele JD Vance, în încercarea de a consolida fragilul armistiţiu în vigoare din 10 octombrie în Fâşia Gaza.

Conform acestui acord, Hamas a predat pe 13 octombrie, în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri palestinieni, cei 20 de ostatici în viaţă pe care gruparea islamistă îi ţinea captivi în Fâşia Gaza de la atacul din 7 octombrie 2023.

Din 10 octombrie, Israelul a recuperat 15 dintre cele 28 de trupuri ale ostaticilor pe care Hamas s-a angajat să le returneze, gruparea islamistă declarând că are nevoie de echipamente şi de mai mult timp.

Luni, preşedintele american Donald Trump a avertizat că Hamas va fi "eradicat" dacă nu respecta termenii armistiţiului.

Sursa: Agerpres

